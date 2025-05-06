Реклама
Прямой эфир
Общество
Пожарные локализовали возгорание в цеху в Свердловской области
Мир
Кандидат в президенты Польши сорвал и растоптал флаг ЕС
Экономика
В Минсельхозе сообщили о росте производства сливочного масла и молока
Мир
В МИД Катара назвали важным для Дохи визит эмира в Москву
Армия
Экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили укрывавшихся в лесу украинских боевиков
Армия
Минобороны РФ сообщило об обмене пленными с Украиной в формате 205 на 205
Авто
В России подорожали запчасти на китайские автомобили
Общество
Сенатор предупредила о наказании за сбор сон-травы и женьшеня в лесу
Мир
Более 450 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» во Вьетнаме
Мир
В АДГ заявили о провале выборов канцлера из-за недовольств внутри коалиции
Спорт
СМИ заявили о проведении товарищеского матча между сборными Бразилии и РФ в 2025 году
Мир
Орбан назвал возможное присоединение Украины к ЕС плохой сделкой
Армия
Средства ПВО уничтожили 25 дронов над тремя областями РФ
Мир
Путин на встрече с Репиком обсудил форматы возвращения западных компаний в РФ
Мир
Глава ХСС выступил против запрета АдГ в Германии
Общество
Открытое горение на заводе в Свердловской области ликвидировано
Мир
На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5

В Минсельхозе сообщили о росте производства сливочного масла и молока

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В России выросло производство молока, сливочного масла и мороженого, сообщили в пресс-службе Минсельхоза 6 мая.

В I квартале текущего года отечественные предприятия выпустили свыше 1,5 млн т питьевого молока, что на 3,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В период с января по март было произведено 83,3 тыс. т сливочного масла, что на 4,3% больше, чем в прошлом году. Также было изготовлено 121,8 тыс. т творога (+2,5%), 124,9 тыс. т мороженого (+2,1%) и 202,1 тыс. т йогурта (+2,5%). Объем производства сухих молока и сливок составил 49,2 тыс. т, увеличившись на 19,5%.

Молочная отрасль продолжает оставаться одной из самых поддерживаемых в российском агропромышленном комплексе (АПК). В прошлом году на ее развитие было выделено свыше 80 млрд рублей из федерального бюджета. Переработчики имеют доступ к льготным краткосрочным и инвестиционным кредитам, а также к возмещению части затрат на переработку и другим мерам поддержки.

По словам Артема Белова, генерального директора Национального союза производителей молока (Союзмолоко), рост объемов производства молочной продукции обусловлен увеличением спроса на фоне роста реальных располагаемых доходов населения. Представители отрасли прогнозируют более активные темпы роста спроса и, соответственно, объемов производства готовой продукции к концу 2025 года.

Жирная инициатива: чем полезно сливочное масло и как его приготовить
Эксперты рассказали, почему вредно отказываться от популярного молочного продукта

Ранее, 12 февраля, в Минсельхозе сообщили о росте выпуска растительных масел. Отмечалось, что в 2024 году отечественные производители выпустили более 10,4 млн т растительных масел, что на 6,9% больше уровня предыдущего года.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025