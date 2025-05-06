В Минсельхозе сообщили о росте производства сливочного масла и молока

В России выросло производство молока, сливочного масла и мороженого, сообщили в пресс-службе Минсельхоза 6 мая.

В I квартале текущего года отечественные предприятия выпустили свыше 1,5 млн т питьевого молока, что на 3,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В период с января по март было произведено 83,3 тыс. т сливочного масла, что на 4,3% больше, чем в прошлом году. Также было изготовлено 121,8 тыс. т творога (+2,5%), 124,9 тыс. т мороженого (+2,1%) и 202,1 тыс. т йогурта (+2,5%). Объем производства сухих молока и сливок составил 49,2 тыс. т, увеличившись на 19,5%.

Молочная отрасль продолжает оставаться одной из самых поддерживаемых в российском агропромышленном комплексе (АПК). В прошлом году на ее развитие было выделено свыше 80 млрд рублей из федерального бюджета. Переработчики имеют доступ к льготным краткосрочным и инвестиционным кредитам, а также к возмещению части затрат на переработку и другим мерам поддержки.

По словам Артема Белова, генерального директора Национального союза производителей молока (Союзмолоко), рост объемов производства молочной продукции обусловлен увеличением спроса на фоне роста реальных располагаемых доходов населения. Представители отрасли прогнозируют более активные темпы роста спроса и, соответственно, объемов производства готовой продукции к концу 2025 года.

Ранее, 12 февраля, в Минсельхозе сообщили о росте выпуска растительных масел. Отмечалось, что в 2024 году отечественные производители выпустили более 10,4 млн т растительных масел, что на 6,9% больше уровня предыдущего года.