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В Петербурге приостановили показы спектаклей Боярского

Театр имени Ленсовета: показы спектаклей с участием Боярского приостановлены
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Театр имени Ленсовета принял решение приостановить показы спектаклей с участием народного артиста РСФСР Михаила Боярского из-за состояния здоровья актера после падения во время репетиции. Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе театра.

«Врачи не рекомендовали Михаилу Сергеевичу Боярскому выходить на сцену в ближайшее время. Понимаем, что многих из вас огорчит эта новость, но все мы хотим, чтобы Михаил Сергеевич вернулся на сцену как можно скорее, поэтому сейчас мы вынуждены поставить спектакль на «паузу», — следует из публикации в Telegram-канале театра.

В связи с этим спектакль «В этом милом старом доме», который должен был идти дважды в день с участием актера, полностью приостановлен до конца сезона. Вместо этого зрители могут увидеть другие постановки 9 мая, 25 мая, 3 июня, 25 июня, 2 июля и 13 июля. К примеру, 9 мая вместо «В этом милом старом доме» пройдет спектакль «Без вины виноватые».

Концертный директор Александр Зыкин сообщил «Известиям», что спектакли отменены «до лучших времен». По его словам, пока артист проходит реабилитацию и находится под наблюдением врачей.

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Ранее, 19 апреля, Зыкин сообщил о падении Боярского в театре во время репетиции. Актер оступился и упал, после чего обратился в больницу. Супруга артиста Лариса Луппиан рассказала, что ему врачи временно запретили играть на сцене.

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