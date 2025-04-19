Врачи временно запретили Боярскому играть на сцене

Народному артисту РСФСР Михаилу Боярскому врачи временно запретили играть на сцене после падения на репетиции и получения травм. Об этом в пятницу, 18 апреля, рассказала «Известиям» супруга артиста Лариса Луппиан.

«Пока ему не рекомендовали играть какое-то время. Он чувствует себя нормально», — поделилась она.

Луппиан добавила, что инцидент с падением Боярского произошел не 14 апреля, как сообщалось ранее, а в воскресенье, 13 числа.

О травме Боярского стало известно ранее в этот день. Тогда сообщалось, что актер оступился во время репетиции в театре и упал, после чего обратился в больницу.