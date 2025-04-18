Боярскому потребовалась помощь врачей после падения на репетиции в театре
Народному артисту РСФСР Михаилу Боярскому потребовалась помощь врачей после падения. Об этом 18 апреля «Известиям» сообщил сын актера Сергей Боярский.
По данным «Известий», 14 апреля актер оступился во время репетиции в театре и упал, после чего обратился в больницу.
«С папой всё нормально, он жив, здоров, там нет ничего существенного такого, критичного. Упал, травму получил. <…> Находится под наблюдением врачей», — рассказал сын актера.
23 марта сообщалось, что известного пианиста и дирижера, народного артиста РФ Сергея Жилина экстренно госпитализировали в медицинское учреждение из-за резкой боли в животе. Уточнялось, что пианисту необходимо было сделать операцию.