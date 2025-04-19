Концертный директор рассказал о состоянии Боярского после падения в театре
Народного артиста РСФСР Михаила Боярского, который упал в театре и сломал ребро во время репетиции, выпишут на следующей неделе. Об этом 19 апреля заявил «Известиям» концертный директор Александр Зыкин.
«Сегодня утром разговаривал с ним, всё хорошо, идет на поправку, на следующей неделе будет дома», — сказал он.
По словам Зыкина, артист стремится как можно скорее оказаться в родных стенах. Он добавил, что травма у Боярского не серьезная и осложнений нет.
О травме Боярского стало известно 18 апреля. Актер оступился во время репетиции в театре и упал, после чего обратился в больницу. Супруга артиста Лариса Луппиан рассказала, что ему врачи временно запретили играть на сцене.