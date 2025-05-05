СМИ сообщили о привлечении украинских мигрантов на лесоповалы в Финляндии
Для беженцев с Украины в Финляндии подготовили программу по обучению профессии лесоруба в профессиональном колледже в Саариярви. Об этом 5 мая сообщила телерадиокомпания Yle.
«Мы стремимся к тому, чтобы украинские учащиеся получили как опыт, так и базовые знания о финском лесоводстве, а уже трудоустроенные смогли лучше справляться с практической работой», — приводятся в публикации слова преподавателя Пяйви Кайпомяки.
Уточняется, что пока программа носит экспериментальный характер, а также подразумевает обучение украинских работников правовым особенностям работы и безопасности труда.
Газета The Telegraph 23 марта сообщила, что среди украинцев, получивших в Великобритании статус беженцев, 41% не смог найти работу из-за неопределенности после истечения срока действия трехлетних виз. При этом подавляющее большинство (94%) беженцев планируют продлить визу и продолжить оставаться на территории Великобритании.