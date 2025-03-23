Опрос выявил безработицу среди двух третей украинских беженцев в Великобритании

Среди украинцев, получивших в Великобритании статус беженцев, 41% не смог найти работу из-за неопределенности после истечения срока действия трехлетних виз. Еще 22% лишились работы по этой же причине, сообщает The Telegraph 22 марта со ссылкой на данные опроса.

Уточняется, что из-за этого 24% беженцев не могут продлить аренду жилья. При этом более чем у половины вынужденных переселенцев (58%) есть на иждивении дети школьного возраста.

При этом подавляющее большинство (94%) беженцев планируют продлить визу и продолжить оставаться на территории Великобритании. А 68% хотели бы остаться в стране и после завершения конфликта на Украине.

Всего с начала проведения специальной военной операции (СВО) статус беженца в Великобритании получили около 250 тыс. украинцев.

21 марта СМИ узнали о планах Лондона отправлять ищущих убежища мигрантов на Балканы. Уточняется, что для этого министры Великобритании намерены обратиться к балканским странам, включая Албанию, Сербию, Боснию и Северную Македонию. При осуществлении схемы Лондон будет вынужден заплатить принимающей стороне за каждого переселенного.