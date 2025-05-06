Эксперты предупредили о росте случаев мошенничества с турпутевками

В период майских праздников растет число случаев мошенничества, связанных с покупками туристических путевок или фальшивых авиабилетов. Злоумышленники используют ситуативный фишинг и создают поддельные сайты авиакомпаний и билетных маркетплейсов, обещая выгодные предложения, следует из данных ВТБ, с которыми ознакомились «Известия» 6 мая.

Мошенники активно рекламируют фейковые сайты в интернете, заманивая пользователей предложениями о «выгодных» ценах на авиабилеты и туры. Когда доверчивый человек, переходя по ссылке, оставляет личные данные и информацию о банковских картах для оформления покупки, аферисты получают оплату и отправляют подтверждение о покупке. Однако в аэропорту пострадавшие обнаруживают, что их билеты являются недействительными.

Эксперты уточнили, что путешественников должны насторожить: низкие цены на авиабилет или туристическую путевку; неофициальные источники, например ссылки из писем или сообщений из мессенджеров; срочность предложения — мошенники часто предлагают «последние билеты» или сообщают об «ограниченном предложении».

Ранее, 1 мая, в «Сбере», Почта Банке, Ренессанс Банке и банке «Зенит» рассказали «Известиям», что наиболее популярной схемой обмана в майские праздники останутся звонки от имени правоохранительных органов. Жертву могут пугать тем, что ее банковские реквизиты якобы использовались для поддержки запрещенных организаций, что может привести к тюремному заключению по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ.