Сезонное обострение: чего ждать от мошенников в период весенних отпусков

Россияне активно готовятся к весеннему отдыху: по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), уже в начале 2025 года авиабилеты в Сочи на майские праздники стоили дороже, чем годом ранее в апреле. Однако эксперты предупреждают: высоким спросом на горящие туры и уникальные предложения вполне могут воспользоваться мошенники для похищения как денег, так и персональных данных. Среди новых уловок — использование подставных QR-кодов для оплаты и бронирования, а также применение чат-ботов на этапе бронирования. Подробности о том, каких схем ждать от мошенников в период весенних отпусков в 2025 году, читайте в материале «Известий».

Чем тематика весеннего отдыха интересна мошенникам

Весной 2025 года россиян ожидают длинные майские праздники — с 1 по 4 мая (четыре дня) и с 8 по 11 мая (тоже четыре дня). Люди хотят заранее спланировать отдых и отправиться в долгожданный, пусть и короткий отпуск.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Однако тема весеннего отдыха интересна и мошенникам — они смещают фокус внимания на людей, у которых точно есть деньги и которые готовы их потратить на себя и свою семью , — рассказывают эксперты Angara SOC.

Сама организация отдыха включает в себя две основные составляющие, которые привлекают мошенников: финансы и онлайн-общение, дополняет GR-директор ИБ-компании «Код безопасности» Александра Шмигирилова. Траты на отпуск часто являются одними из самых значительных в бюджете граждан, а онлайн-платформы предоставляют мошенникам возможности для обмана и создания схем.

В настоящее время бронирование гостиниц, покупка туров, экскурсий и других услуг осуществляются в основном онлайн, и число тех, кто предпочитает лично посетить туристические агентства, становится всё меньше, объясняет эксперт. Когда человек планирует свой отдых, он обычно использует интернет-ресурсы и стремится сэкономить.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Таким образом, мошенники уверены, что их «горящие туры» и «уникальные предложения» привлекут внимание , — говорит Александра Шмигирилова. — Это дает им возможности для доступа к финансовым и персональным данным заинтересованных пользователей.

Каких схем аферистов на тему весеннего отдыха стоит ждать в 2025 году

Злоумышленники хорошо чувствуют информационную повестку дня: экологическая катастрофа на юге России и возросшая стоимость отдыха в курортных регионах подтолкнут граждан искать теплое море и песочные пляжи за пределами страны, прогнозируют аналитики Angara SOC . Самыми популярными направлениями этой весны уже названы страны Юго-Восточной Азии и ОАЭ.

— Поэтому велика вероятность, что скоро мы услышим о горящих турах в экзотические страны от малоизвестных компаний, а также о заманчивых предложениях отдыха по программе «Всё включено», да еще и по привлекательным ценам, — говорят специалисты.

Фото: Global Look Press/Jürgen Schwenkenbecher

По мнению Александры Шмигириловой, одной из новых уловок мошенников может стать использование QR-кодов для оплаты и бронирования, которые могут вести либо на фальшивый сайт, либо на страницу оплаты неправомочного бронирования. Также злоумышленники, которые всегда на шаг впереди граждан в использовании современных технологий, могут привлечь инструменты на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Чат-боты будут использоваться для общения с потенциальными жертвами на этапе бронирования . Как объясняет Александра Шмигирилова, при таком сценарии сначала общение идет с чат-ботом, который «рассказывает» о преимуществах гостиницы или базы отдыха, а при необходимости к диалогу подключается человек. Поскольку общение происходит с «машиной», это часто вызывает большее доверие у целей мошенников.

— Кроме того, возможны более изощренные фишинговые атаки, имитирующие интерфейс популярных мессенджеров или мобильных приложений для бронирования, — дополняет интернет-аналитик и эксперт компании «Газинформсервис» Марина Пробетс. — Мошенники также могут использовать нейросети для создания реалистичных поддельных отзывов о несуществующих отелях или туристических услугах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Наконец, весной 2025 года собеседница «Известий» не исключает широкого распространения фейковых купонов и промокодов на скидки, распространяемых через соцсети и мессенджеры, и даже появления схем, связанных с криптовалютой или NFT, для оплаты туристических услуг — нового вектора мошенничества, обещающего мгновенные скидки или эксклюзивный доступ, но на деле приводящего к потере средств.

Какие схемы мошенников с весенним отдыхом встречались ранее

Различные схемы, связанные с весенним отдыхом, мошенники уже активно использовали в предыдущие годы, говорит в беседе с «Известиями» Марина Пробетс. В частности, популярными у аферистов были поддельные сайты, имитирующие популярные туристические агентства или сервисы бронирования.

— Злоумышленники предлагали выгодные цены на билеты и туры, после оплаты которых туристы не получали ни билетов, ни путевок , — рассказывает эксперт. — Также активно использовались фишинговые письма и сообщения, с помощью которых мошенники выманивали банковские данные под предлогом подтверждения бронирования или оплаты услуг.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Кроме того, по словам Марины Пробетс, встречались случаи продажи фальшивых ваучеров на проживание в отелях и аренду несуществующих апартаментов. Некоторые мошенники предлагали «горящие» туры по невероятно низким ценам, при этом реальная стоимость оказывалась значительно выше, а качество услуг оставляло желать лучшего. В целом подобные схемы строились на использовании доверия, спешки и желания сэкономить со стороны потенциальных жертв.

В свою очередь, старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова среди распространенных мошеннических сценариев, связанных с весенним отдыхом, выделяет скам-объявления о сдаче в аренду квартир и апартаментов, которые могут сопровождаться привлекательными фотографиями и подозрительно низкими ценами.

— Также ранее встречались скам-страницы с опросами на тему путешествий, за прохождение которых пользователю якобы предлагалось вознаграждение, — такие схемы могут быть нацелены на сбор личных данных, — отмечает специалист.

Как защититься от мошеннических схем с весенним отдыхом

Мошеннические схемы, связанные с весенним отдыхом, могут быть направлены на любые группы населения, в зависимости от подхода и подходящей легенды, говорит ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6 Евгений Егоров. При этом высокую активность злоумышленников стоит ожидать ближе к майским праздникам.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Пик мошеннических схем, вероятно, придется на конец апреля и начало мая — время массового бронирования на праздники, что создает возможности для злоумышленников, — соглашается в беседе с «Известиями» руководитель группы экспертизы по инструментальному анализу защищенности R-Vision Анастасия Везарко.

Для того чтобы снизить риски мошенничества в период весеннего отдыха в 2025 году, специалист рекомендует соблюдать несколько простых рекомендаций. Прежде всего проверять репутацию туристических агентств и веб-сайтов. Лучше изучить отзывы других клиентов и узнать рейтинг компании и о наличии официальных регистраций — это поможет избежать контакта с фальшивыми платформами. Стоит быть осторожными с ссылками, особенно если они касаются финансовых данных.

Эксперт советует не переходить по подозрительным сообщениям в соцсетях и мессенджерах. Даже если предложение выглядит выгодным, проверьте информацию через официальные источники, а также бронируйте билеты и отели только у проверенных компаний. Используйте официальные сайты авиакомпаний, гостиниц и крупных туристических операторов. Избегайте предложений с подозрительно низкими ценами и отсутствием подробной информации. Внимательно сравнивайте детали предложений.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Если условия выглядят слишком выгодными или отличаются от среднерыночных — это повод насторожиться , — отмечает Анастасия Везарко. — Мошенники часто используют заманчивые цены, чтобы привлечь внимание и получить доступ к личным данным.

Кроме того, стоит регулярно проверять выписки по банковским картам и следить за любыми подозрительными трансакциями — при выявлении таких операций нужно сразу обратиться в банк. Соблюдение этих правил поможет минимизировать риски и защитить себя от мошеннических схем в сфере весеннего отдыха, заключает эксперт.