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Банки назвали топ-3 популярных схем обмана в майские праздники

Исследование: популярная схема обмана в майские праздники — звонки от полиции
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Наиболее популярной схемой обмана в майские праздники останутся звонки от имени правоохранительных органов, сообщили «Известиям» 1 мая в крупнейших банках — «Сбере», Почта Банке, Ренессанс Банке и банке «Зенит».

Аферы, связанные с эксплуатацией злоумышленниками образов представителей правоохранительных органов и регуляторов, которые или «выявляют правонарушения», или проводят «проверки деятельности», актуальны не первый год.

Кроме традиционного «противодействия мошенникам», когда жертву просят срочно перевести деньги «на безопасный счет» или взять кредит «для обнуления кредитного потенциала», существует также запугивание, связанное с мнимым «финансированием терроризма». Жертву особенно пугают тем, что ее банковские реквизиты якобы использовались для поддержки запрещенных организаций, что может привести к тюремному заключению по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ (например, ст. 275, ст. 205 и другим). Это становится особенно актуальным накануне Дня Победы, подтвердили в Ренессанс Банке.

На втором месте по рискованности в майские праздники — обманы с фальшивым бронированием. Потенциальным жертвам предлагают приобрести фальшивые авиа- и ж/д билеты, принять участие в лотерее, забронировать жилье, в частности, на майские выходные. Об этом сообщили «Известиям» в банке «Дом.РФ», ОТП Банке и Ренессанс Банке.

«В майские праздники традиционно увеличивается активность мошенников, связанная с фальшивыми предложениями авиа и ж/д билетов, бронированию гостиниц и отелей. Мошенники создают сайты, объявления, группы в социальных сетях, проводят рассылки с вирусными вложениями или ссылками на свои сайты, завлекая выгодными предложениями и очень низкими ценами», — уточнил вице-президент Банка «Дом.РФ» по информационной безопасности Дмитрий Никишов.

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В топ-3 наиболее опасных схем в этот период также входят легенды, связанные с Днем Победы, рассказали в ВТБ, Ренессанс Банке и «Новикоме».

«Для получения выплаты якобы нужно пройти по ссылке, ввести все реквизиты карты или оплатить «комиссию»/«налог» на выплату. Клиентам в таком случае рекомендуется не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить данные своих карт на неизвестных ресурсах», — пояснили в пресс-службе банка «Новиком».

Для того чтобы праздничные выходные не были омрачены потерей средств из-за махинаций мошенников, нужно не терять бдительности даже во время отдыха.

«Желание пообщаться с человеком, которое высказывают по телефону сотрудники ФСБ, МВД, Следственного комитета, Центрального банка и других организаций — само по себе является показателем мошенничества. До сих пор злоумышленники продолжают использовать слова о «безопасном счете» и «спасении денежных средств», хотя эти формулировки должны были внедриться в сознание потребителей, как сигналы опасности», — предупредила руководитель направления Центра управления брендом и репутацией банка «Зенит» Нина Боннет.

Ранее, 30 апреля, заместитель генерального директора Ассоциации развития финансовой грамотности Андрей Андрианов в беседе с «Известиями» дал финансовые советы перед майскими праздниками. По его словам, гражданам стоит заранее подготовиться к майским праздникам, чтобы избежать лишних трат и не стать жертвами мошенников.

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