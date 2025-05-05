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Путин обсудил с премьер-министром Индии ситуацию вокруг теракта в Пахалгаме

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Hindustan Times
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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в ходе которых лидеры обсудили теракт в индийском Пахалгаме. Об этом 5 мая рассказал официальный представитель индийского МИДа Рандхир Джайсвал в социальной сети X.

Президент России выразил поддержку главе индийского правительства в борьбе против терроризма.

«Он выразил глубочайшие соболезнования в связи с гибелью невинных людей, а также полную поддержку Индии в борьбе с терроризмом», — написал Джайсвал.

По его словам, Путин подчеркнул, что виновных в нападении и их сторонников необходимо привлечь к ответственности. Лидеры двух стран также в ходе разговора подтвердили свою приверженность к дальнейшему стратегическому партнерству.

«В ходе беседы был подчеркнут стратегический характер российско-индийских отношений особо привилегированного партнерства. Эти отношения не подвержены влиянию извне и продолжают динамично развиваться по всем направлениям», — рассказали в пресс-службе Кремля.

Премьер-министр пригласил Путина на ежегодный саммит, который пройдет в Индии в 2025 году. Моди также поздравил президента РФ по случаю 80-й годовщины Дня Победы.

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Ранее, 22 апреля, недалеко от индийского города Пахалгам на спорной территории Джамму и Кашмир произошел теракт, в результате которого погибли 27 мирных жителей. Тогда Индия и Пакистан закрыли единственную общую открытую сухопутную границу и приостановили действие виз. Нью-Дели также приостановил действие договора по водам Инда.

Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар 29 апреля заявил о намерении Индии нанести военные атаки по стране в течение 24–36 часов. По его словам, любой акт агрессии будет встречен решительным ударом.

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