Израиль одобрил планы расширения операции в секторе Газа

Военно-политический кабинет Израиля в ночь на понедельник одобрил планы расширения операции в секторе Газа, которые включают возможность оккупации палестинского анклава. Об этом 5 мая сообщил советник канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.

«Военно-политический кабинет единогласно одобрил оперативный план, представленный начальником Генштаба, по полной ликвидации (палестинского движения. — Ред.) ХАМАС в Газе и возвращению из плена израильских заложников», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам советника, план включает оккупацию сектора Газа, лишение ХАМАС доступа к гуманитарной помощи и военные удары по инфраструктуре и позициям движения.

Сообщается, что кабинет министров Израиля одобрил возможность введения гуманитарного распределения международной помощи в секторе Газа, если в этом возникнет необходимость.

Ранее, 17 апреля, лидер ХАМАС Халиль аль-Хайя заявил о готовности к немедленным переговорам с израильской стороной о прекращении огня и освобождении заложников и палестинских заключенных. При этом он назвал невыполнимыми требования Тель-Авива о разоружении радикалов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, 19 апреля заявил, что его страна не прекратит войну в секторе Газа до тех пор, пока не уничтожит ХАМАС и не вернет всех заложников. По его словам, радикальное движение требует прекращения войны, сохранения своей власти и восстановления Газы с привлечением капитала, который позволит в дальнейшем перевооружиться и подготовить новые атаки на израильтян.