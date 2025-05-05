Кабинет безопасности Израиля одобрил планы ЦАХАЛ расширить операцию в Газе

Кабинет безопасности единогласно одобрил планы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по расширению наземной операции в секторе Газа. Об этом в понедельник, 5 мая, сообщил журналист Axios Барак Равид.

«Израильские официальные лица заявили, что операция, как ожидается, будет продолжена только после того, как президент [США Дональд] Трамп завершит свою поездку на Ближний Восток», — написал журналист на своей странице в Х (бывш. Twitter).

Равид добавил, что до тех пор усилия по достижению прекращения огня будут продолжаться.

Поездка Трампа продлится еще две недели.

Ранее, 3 мая, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с министром обороны страны Исраэлем Кацем и начальником Генерального штаба Эялем Замиром расширение боевых действий в секторе Газа. Боевые действия в Газе вновь будут расширены, «если ХАМАС в последнюю минуту не согласится на сделку и не освободит заложников».

17 апреля лидер ХАМАС Халиль аль-Хайя заявил о готовности к немедленным переговорам с израильской стороной о прекращении огня и освобождении заложников и палестинских заключенных. При этом он назвал невыполнимыми требования Тель-Авива о разоружении радикалов.

Нетаньяху, в свою очередь, 19 апреля заявил, что его страна не прекратит войну в секторе Газа до тех пор, пока не уничтожит ХАМАС и не вернет всех заложников. По его словам, радикальное движение требует прекращения войны, сохранения своей власти и восстановления Газы с привлечением капитала, который позволит в дальнейшем перевооружиться и подготовить новые атаки на израильтян.