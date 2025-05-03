Нетаньяху обсудил с главами МО и Генштаба расширение операции в Газе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с министром обороны страны Исраэлем Кацем и начальником Генерального штаба Эялем Замиром расширение боевых действий в секторе Газа. Об этом в пятницу, 2 мая, сообщил портал Ynet.
«В конце обсуждения с Нетаньяху было решено, что боевые действия в Газе вновь будут расширены, «если ХАМАС в последнюю минуту не согласится на сделку и не освободит заложников», — говорится в материале портала.
По данным израильского источника, кабинет министров одобрит законопроект в воскресенье.
Ранее, 17 апреля, лидер ХАМАС Халиль аль-Хайя заявил о готовности к немедленным переговорам с израильской стороной о прекращении огня и освобождении заложников и палестинских заключенных. При этом он назвал невыполнимыми требования Тель-Авива о разоружении радикалов.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, 19 апреля, заявил, что его страна не прекратит войну в секторе Газа до тех пор, пока не уничтожит ХАМАС и не вернет всех заложников. По его словам, радикальное движение требует прекращения войны, сохранения своей власти и восстановления Газы с привлечением капитала, который позволит в дальнейшем перевооружиться и подготовить новые атаки на израильтян.