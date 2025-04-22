Пороховая точка: «Хезболла» готова к диалогу о разоружении

«Хезболла» не воспринимает процесс разоружения как угрозу и может решать этот вопрос исключительно политическим путем. Об этом «Известиям» сообщил близкий к движению источник. При этом шиитское формирование открыто для взаимодействия как с президентом Ливана Жозефом Ауном, так и с армией республики. Лидер движения Наим Касем заявил о полном взаимопонимании с ВС страны. Ранее сообщалось, что «Хезболла» передала военным 190 своих позиций, еще более 500 объектов движения были демонтированы. Несмотря на это, израильские войска остаются на юге Ливана.

Как идет разоружение «Хезболлы»

В Ливане может начаться новая глава в многолетней истории отношений между государством и вооруженным шиитским движением «Хезболла». Как сообщил «Известиям» источник, близкий к формированию, оно не рассматривает процесс разоружения как угрозу и готово обсуждать передачу оружия исключительно в политико-дипломатической плоскости.

— Никто не угрожал нам силовым методом, и никто не будет этого делать, — подчеркнул собеседник «Известий». — Все вопросы будут решены в диалоге. Мы не воспринимаем негативно ни президента Жозефа Ауна, ни ливанскую армию. Напротив, мы готовы к контакту и поиску решений.

В таком же русле ситуацию комментировал генсек «Хезболлы» Наим Касем. По его словам, между движением и вооруженными силами страны существует «взаимопонимание и сотрудничество». «Мы и армия находимся в одном окопе против Израиля», — заявил он. — Президент — первое лицо, которое должно определить механизм начала диалога, и мы готовы принять участие в этом процессе в подходящее время».

Отношения между «Хезболлой» и государственными структурами Ливана десятилетиями оставались предметом споров. После окончания гражданской войны 1990 года все остальные вооруженные группировки были разоружены, но «Хезболла» сохранила свое военное крыло под предлогом сопротивления израильской оккупации юга страны. В дальнейшем движение превратилось в одну из самых мощных неофициальных военных сил на Ближнем Востоке, с арсеналом, превосходящим возможности ливанской армии.

Несмотря на международное давление и обещания реформ, власти Ливана на протяжении трех десятилетий не смогли восстановить монополию на применение силы. «Хезболла» действовала параллельно с армией — и зачастую более эффективно. Численность бойцов движения в два раза превышала количество военнослужащих в ВС.

Однако боевые действия против Израиля и смена власти в Сирии поставили движение в сложное положение. Режим Башара Асада долгое время служил логистическим и стратегическим тылом «Хезболлы». Параллельно с этим усилились международные инициативы по восстановлению государственности в Ливане. США, Франция и Саудовская Аравия выступили с консолидированной позицией: стране необходимо новое руководство и новые принципы управления. Результатом стало избрание нового президента и премьера.

В январе 2025 года пост главы государства занял Жозеф Аун — бывший главнокомандующий армией, пользующийся авторитетом в обществе. Премьер Наваф Салам — дипломат с международным опытом. Новый тандем сразу же обозначил свои приоритеты: наведение порядка, восстановление экономической стабильности и возвращение оружия под контроль армии.

«Государство должно быть единственным носителем легитимной силы на своей территории», — заявил Аун вскоре после инаугурации.

Ситуация на юге Ливана

На местах уже сделаны первые шаги: армия приступила к ликвидации тоннелей, созданных «Хезболлой» в долине Бекаа и на юге страны. Изъято оружие с десятков складов. При этом силовики действуют без применения силы — с согласия местных структур.

По данным источников агентства France-Presse, «Хезболла» добровольно передала 190 своих позиций военным. Важно, что действия происходят в полном согласии с новым политическим руководством, что позволяет избежать обострений.

Однако процесс еще далек от завершения. У движения остаются значительные ресурсы и влияние на политическую систему Ливана. Продолжающаяся оккупация южных ливанских территорий Израилем дает «Хезболле» возможность не спешить с разоружением, формироание считается единственной силой, способной отразить израильскую угрозу.

ЦАХАЛ сохраняет присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана вдоль израильской границы, что вызывает возмущение у Бейрута. Кроме того, периодически армия Израиля наносит авиаудары по южному Ливану. Посол Израиля в России Симона Гальперин ранее говорила «Известиям», что вывод израильских войск может быть отложен, если власти Ливана не выполнят взятые на себя обязательства по обеспечению безопасности в приграничных районах.

Новая волна обсуждений поднялась после визита в Бейрут заместителя спецпосланника президента США на Ближнем Востоке Морган Ортагус, состоявшегося 4 апреля. В интервью телеканалу LBCI она подчеркнула, что Вашингтон последовательно поднимает вопрос о необходимости разоружения всех незаконных формирований. По словам Ортагус, только армия должна сохранять монополию на применение силы. Отвечая на вопрос о сроках, дипломат заявила: «Как можно скорее».

Профессор Ливанского университета Джамаль Ваким считает, что вопрос разоружения «Хезболлы» продвигается по инициативе США.

— Это не ново. Некоторые ливанские силы поддерживают американцев и требуют разоружения сопротивления, — пояснил он в беседе с «Известиями».

По мнению эксперта, президент республики может рассчитывать на региональную разрядку между Ираном и США, что, в свою очередь, могло бы привести к урегулированию, снимающему с повестки дня споры по поводу оружия «Хезболлы».

С момента вступления в силу соглашения о прекращении огня 27 ноября 2024 года ливанская армия демонтировала более 500 объектов, принадлежавших «Хезболле» и другим вооруженным группировкам на юге страны, сообщила газета Washington Post. Речь идет как о складах вооружения, так и о пусковых установках для ракет.

Согласно условиям прекращения огня, «Хезболла» обязана была отвести своих боевиков и военную инфраструктуру за реку Литани — это примерно 30 км к северу от израильской границы. Этот шаг должен был лишить движение возможности продолжать военное присутствие на юге Ливана. Взамен в этот район вводятся подразделения ливанской армии, задача которых — предотвратить восстановление позиций шиитского движения.

С ноября армия направила дополнительные силы на юг страны — более 1,5 тыс. военнослужащих были переброшены к границе с Израилем. Таким образом, общее число военных в этом районе достигло 6 тыс. человек. По информации Washington Post, еще около 4 тыс. солдат находятся на стадии подготовки и в ближайшее время также будут направлены в южные районы.