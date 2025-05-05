Болельщика клуба «Аталанта» убили ножом в драке футбольных фанатов в Италии
В Италии болельщик клуба «Аталанта» погиб от ножевых ранений в результате стычки с футбольными фанатами «Интера» в ночь на 4 мая. Об этом в тот же день сообщает La Gazetta dello Sport.
«26-летний Риккардо Кларис погиб в драке, вспыхнувшей между фанатами «Аталанты» и «Интера» вскоре после 01:00 (00:00 мск) ночи на улице, ведущей к стадиону в Бергамо. 19-летний Якопо Де Симоне сам сдался полиции и подозревается в нанесении ему ножевых ранений», — уточняет издание.
По словам подозреваемого, использовать нож ему пришлось якобы для защиты брата. Однако отмечается, что в настоящее время нет каких-либо доказательств этой версии.
Конфликт произошел из-за разногласий между фанатами двух противоборствующих команд.
«Всё началось незадолго до этого возле бара в Борго Санта Катерина между двумя небольшими группами болельщиков, одна из которых принадлежала фанатам «Аталанты», а другая — «Интера», — уточняет детали издание.
Подозреваемый в настоящее время арестован и находится под стражей в ожидании мероприятий по предварительному следствию. Правоохранители продолжают изучать обстоятельства случившегося и возможное участие других лиц в смертельной потасовке.
Ранее, 16 марта, в подмосковных Химках произошла массовая драка между фанатами футбольных клубов «Динамо-2» и «Калуга». Предварительно установлено, что между двумя компаниями мужчин произошла словесная перепалка, которая спровоцировала драку.