В аэропорту Петрозаводска ввели временные ограничения на полеты. Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — отметил он в Telegram-канале.

Ограничения действуют с 15:49 мск.

Ранее в этот день Кореняко сообщил о введении временных мер, направленных на ограничение приема и вылета самолетов, в аэропорту Внуково. Они были введены в работу с 09:06 мск и сняты в 10:30.