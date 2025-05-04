В МВД предупредили о мошенниках под видом военной прокуратуры
В последнее время участились случаи коммуникации мошенников с гражданами России от лица военной прокуратуры. Об этом 4 мая проинформировала пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.
«Аферисты связываются с гражданами от лица военной прокуратуры и запугивают тем, что мошенники получили доступ к их банковским счетам. В целях избежания перевода [на] Украину находящихся на банковских счетах денежных средств граждан злоумышленники предлагают снять их и передать курьеру, чтобы последний поместил их для сохранности в специально открытую банковскую ячейку», — говорится в Telegram-канале ведомства.
По словам правоохранительных органов, военная прокуратура следит за исполнением закона в Вооруженных силах (ВС) РФ, воинских формированиях. Именно поэтому сотрудники военной прокуратуры никогда не будут звонить гражданам по вышеуказанным причинам и требовать передать средства курьеру.
В ведомстве также порекомендовали в случае поступления подобных звонков не реагировать на провокацию, положить телефон, а также не отдавать никому деньги и различные ценности.
3 мая в МВД РФ рассказали о мошеннической схеме, в рамках которой подделывают квитанции для уплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения, которые якобы зафиксировали камеры фотовидеофиксации. В МВД посоветовали при обнаружении подобного документа незамедлительно обращаться в полицию.