Вредоносный код: как приложения становятся инструментами для мошенников

Мобильные приложения при скачивании зачастую запрашивают доступ к множеству ненужных им данных — например, к фото, камере, контактам и так далее . Как рассказали «Известиям» эксперты по информационной безопасности, через такой сбор лишней информации мошенники могут красть данные пользователей — приложения потенциально открывают злоумышленникам сценарии атак. Причем это касается не только заведомо вредоносных продуктов, но и обычных, скачивая которые люди могут столкнуться с мошенническими действиями через их уязвимости . Как обезопасить себя от таких зловредных действий — в материале «Известий».

Как происходит механизм сбора данных

Мобильные приложения стали неотъемлемой частью жизни каждого пользователя смартфонов, их используют для управления финансами, навигации, работы и развлечений. При установке люди часто сталкиваются с запросами на доступ к различным функциям устройства — камере, микрофону, контактам, геолокации и другим. Многие из этих разрешений могут показаться избыточными для функционала сервиса . И здесь пользователям важно понимать, кто именно сделал этот запрос: официальный разработчик или же в программу проник злоумышленник.

Сами разработчики могут запрашивать доступ к дополнительным функциям смартфона по нескольким причинам. Часто это связано с необходимостью улучшения работы, повышением удобства для пользователя или интеграцией сервисов сторонних компаний , отметил директор по продукту «Стингрей» компании AppSec Solutions Юрий Шабалин.

— Например, разрешение на доступ к звонкам может быть использовано для автоматического заполнения регистрационных данных, проверки состояния сети или идентификации пользователя по номеру телефона . Доступ к контактам иногда используется для облегчения приглашения друзей в приложение, даже если оно напрямую не предназначено для общения, — сказал эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Однако сервисы запрашивают и иные данные, и разрешение на дополнительные функции могут использовать уже злоумышленники. Речь идет о любых приложениях — как заведомо мошеннических, так и официальных, в которые может проникнуть злоумышленник и украсть данные через дополнительный доступ к функционалу устройства.

Юрий Шабалин отметил, что если, например, калькулятор или заметки просят дать доступ к SMS-сообщениям, то это повод серьезно задуматься , ведь этим приложениям такая информация для работы на телефоне не нужна.

— В этом случае хакеры при успешной атаке могут перехватывать коды подтверждения для входа в банковские приложения или личные аккаунты. Доступ к геолокации может раскрывать данные о месторасположении пользователя . Такой прецедент был несколько лет назад с сервисом Shazam, — сказал он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В частности, как писали зарубежные СМИ, в 2018–2019 годах у него была обнаружена уязвимость, которая могла позволить злоумышленникам узнать местонахождение потенциальной жертвы. На тот момент это затронуло более 100 млн пользователей.

Основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян считает, что большинство приложений требуют таких разрешений для работы рекламных систем, которые обеспечивают их монетизацию, поскольку им действительно нужна геолокация и микрофон, чтобы персонализировать рекламу .

— Что касается именно мошеннических приложений, то они чаще требуют доступ к экрану, уведомлениям и сообщениям для того, чтобы контролировать действия пользователей, например перехватывать коды SMS-авторизации, удалять настоящие или отправлять фейковые push-уведомления , — объяснил эксперт.

Как пользователю себя обезопасить

Сбор избыточных данных приложениями — распространенная проблема, о которой стоит знать каждому пользователю. Зачастую программы запрашивают доступ к камере, контактам, микрофону или геолокации без очевидной на то необходимости , заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. Подобные запросы объясняются либо желанием разработчиков собирать данные для маркетингового анализа и последующей монетизации, либо — в худших случаях — попытками злоумышленников получить доступ к персональной информации.

— Чтобы минимизировать риски, необходимо тщательно проверять, какие разрешения запрашивает приложение, и задавать себе вопрос: действительно ли они необходимы для работы программы. Например, приложению по мобильной обработке фотографий не нужен доступ к микрофону или контактам , — сказал депутат.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По его словам, лучше устанавливать программы только из официальных магазинов, читать отзывы и обращать внимание на репутацию разработчика. Также стоит регулярно проверять настройки своего устройства и отзывать ненужные разрешения у ранее установленных сервисов . Кроме того, важно использовать антивирусное ПО для мобильных устройств и своевременно обновлять операционную систему и сами приложения.

— Мошенники часто используют уязвимости в устаревших версиях ПО для атак. Бдительность, критический подход к разрешениям и соблюдение базовых правил кибербезопасности помогут значительно снизить риски и защитить свои личные данные , — добавил Антон Немкин.