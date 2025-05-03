В МВД рассказали о мошеннической схеме с подделкой квитанций для оплаты штрафов ПДД

Мошенники прибегли к подделке квитанции для уплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения, которые якобы были зафиксированы камерами фотовидеофиксации. Об этом 3 мая проинформировала пресс-служба МВД РФ.

«С развитием технологий печати участились случаи мошеннических действий по поддельным квитанциям для уплаты штрафов за правонарушения в области дорожного движения. Подделки рассылаются от имени ГИБДД и содержат данные, якобы зафиксированные специальными техническими средствами фото- и видеоконтроля нарушений, работающими в автоматическом режиме», — процитировало ТАСС ведомство.

Согласно мошеннической схеме, владельцу транспортного средства высылают письмо на почту, в рамках которого говорится об административном правонарушении с описанием факта нарушения правил дорожного движения и соответствующим наказанием, то есть штрафом. Оплачивая его, человек направляет деньги злоумышленникам.

В ведомстве советуют при обнаружении поддельного штрафа незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

27 апреля МВД России рассказало, как не стать жертвой дипфейка. По словам специалистов, необходимо обращать внимание на речь и мимику человека. Уточняется, что неестественная интонация и роботизированная речь могут помочь распознать видео, которое является дипфейком.