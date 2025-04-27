В МВД РФ назвали способы распознавания дипфейков

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ 27 апреля рассказали, на что нужно обращать внимание, чтобы не стать жертвой дипфейка.

Специалисты заявили, что необходимо обращать внимание на речь и мимику человека. Так, неестественная интонация и роботизированная речь могут быть показателями того, что видео является дипфейком. В этом случае рекомендуется связаться с человеком для проверки его личности, убедиться, что он не был использован мошенниками в фейковом видео, уточнили ТАСС в ведомстве.

Кроме того, редкое моргание, не синхронизированное с речью движение губ и неестественные движения также могут говорить о дипфейке, добавила «Газета.ru».

В управлении отметили, что необычные просьбы тоже должны насторожить. Злоумышленники чаще всего генерируют видео- и аудиофайлы с дипфейком знакомого человека, который просит деньги, после того как его аккаунт взломали.

При этом в мошеннических схемах используется дипфейк знаменитостей, например для рекламы игр в соцсетях или вовлечения людей в инвестиционную деятельность. Людям при этом обещают легкий заработок, но при переходе по рассылаемым ссылкам они лишаются своих накоплений.

Руководитель отдела машинного обучения «МТС Линк» Дмитрий Крюков в беседе с «Известиями» 18 апреля рассказал о способах отличить живого человека от фейка по видеосвязи. Так, фейк от реального человека в видеоконференциях отличает неестественность движений и замедленная реакция. Размытость изображения, его плохое качество, микроколебания цвета также говорят о фейковом видео.