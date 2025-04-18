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Эксперты рассказали о способах отличить живого человека от фейка по видеосвязи

Эксперт Крюков: фейка в видеоконференции отличает неестественность движений
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Фейка от реального человека в видеоконференциях отличает неестественность движений и замедленная реакция. Об этом 18 апреля рассказал руководитель отдела машинного обучения «МТС Линк» Дмитрий Крюков в беседе с «Известиями».

Накануне «Известиям» сообщили в Газпромбанке, МТС Банке, Делобанке и ОТП Банке о том, что кредитные организации готовы протестировать открытие счетов клиентам с проведением удаленной идентификации по видеосвязи.

Главным риском в этой схеме эксперт назвал возможную фальсификацию видеоизображения пользователя. С помощью технологии deepfake мошенники могут создать фейковое видео, «наложить» на изображение реального человека другое лицо — и банковской услугой вместо потенциального вкладчика воспользуется злоумышленник, объяснил он.

«С развитием технологий такая вероятность только усиливается. Теоретически обмануть можно любого сотрудника, поэтому советую руководству финансовых организаций информировать сотрудников о возможных рисках. Особенно если речь идет о деньгах и репутации компании», — сказал Крюков.

Эксперт перечислил способы распознать фейк.

Во-первых, фейк может обладать странной мимикой, неестественно двигаться. Стоит обратить внимание на отражение в зрачках, посоветовал эксперт. По его словам, на то, что звонок ведется с фейком, может указывать несинхронизированная со звуком речь, нехарактерные интонации и звуки, длинные паузы между словами.

Кроме того, размытость изображения, его плохое качество, микроколебания цвета также говорят о фейковом видео. Крюков посоветовал обратить внимание на то, используются ли при звонке визуальные сбои. Они могут периодически слетать при резких движениях, что напоминает то, как это иногда происходит с масками на видео у пользователей социальных сетей.

Он подчеркнул, что технологии deepfake постоянно улучшаются, из-за чего фейковые видео становится всё сложнее отличить от настоящих. Эксперт рекомендовал пользоваться платформами видео-конференц-связи (ВКС), в которые встроены технологии, повышающие безопасность пользователей.

И так дальние: четыре банка протестируют открытие счетов по видеосвязи
Кому это нужно и нет ли здесь рисков мошенничеств

Среди таких систем он выделил логирование действий пользователей, например интеграция с SIEM — системой сбора, анализа, хранения данных информационной безопасности и их мониторинга в реальном времени. Безопасность при видеозвонке повышает функция защиты от DDoS-атак и шифрование данных через протоколы TLS, DTLS, SRTP, AES-128 и AES-256.

Двухфакторная аутентификация и контроль доступа подразумевают предварительную полноценной проверку. Еще одна технология, обеспечивающая безопасность видеосвязи, – это биометрическая аутентификация. Так, например, платформа компьютерного зрения VisionLabs умеет распознавать лица, силуэты, направление взгляда, даже элементы одежды и давать заключение, живой человек на видео или дипфейк, добавил Крюков.

Эксперт рекомендовал использовать инструменты обнаружения дипфейков на основе искусственного интеллекта, такие решения уже есть на российском рынке.

В долгосрочной перспективе можно ожидать появления ИИ, который сам будет сверять соответствие человека и его документов, проверять их подлинность. Также, возможно, для верификации пользователей ВКС-сервисы будут интегрированы с личными кабинетами в банковских приложениях или с «Госуслугами», заключил Крюков.

16 апреля ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6 Евгений Егоров рассказал «Известиям», что в мессенджере Telegram была обнаружена схема распространения вредоносных программ для атак устройств на базе Android с помощью ботов. Жертвам предлагается скачать модифицированные популярные игры (моды) и приложения. Для их продвижения злоумышленники создают Telegram-каналы о Roblox, Minecraft и других популярных детских играх.

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