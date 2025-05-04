Путин на немецком языке предостерег жителей ФРГ от восхваления нацистов

Президент России Владимир Путин на немецком языке предостерег граждан ФРГ от восхваления нацистов. Об этом он рассказал 4 мая, его слова приводятся в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин». 25 лет» телеканала «Россия».

Он прокомментировал высказывания западных политиков, которые пытаются унизить бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, но при этом аплодируют нацистам.

«И чтобы в Германии меня услышали, попробую сказать это даже по-немецки: чем дальше от Шрёдера, тем ближе к Энтони Роту (спикеру канадского парламента. — Ред.), который симпатизирует нацистам», — сказал Путин на немецком языке, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, что экс-канцлера старались отсаживать подальше от ныне исполняющего обязанности канцлера ФРГ Олафа Шольца на официальных мероприятиях, чтобы они не оказались в одном кадре.

По словам Путина, в ФРГ проживает много порядочных людей. Он выразил уверенность, что они его услышат. Президент России также вспомнил, как в сентябре 2023 года канадский парламент устроил восхваления 98-летнему украинскому нацисту Ярославу Гунько.

В сентябре 2023 года 98-летнего Гунько пригласили в парламент Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского. СМИ публиковали фото, на котором эсэсовца приветствуют аплодисментами в парламенте. Затем спикер палаты общин Канады Энтони Рота извинился перед общественностью за инцидент и подал в отставку. Комментируя случившееся, Путин назвал отвратительным публичное чествование нациста.