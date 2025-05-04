Реклама
Прямой эфир
Мир
Шествие «Бессмертного полка» впервые прошло в резиденции посла РФ в Риме
Общество
В Госдуме рассмотрят упрощение присвоения звания «Ветеран труда» для работников ОПК
Армия
Минобороны показало кадры уничтожения квадроциклов ВСУ в Сумской области
Общество
Электроснабжение основной части потребителей в Подмосковье восстановлено после циклона
Общество
Глава СК поручил возбудить дело из-за осквернения памятника героям ВОВ в Болгарии
Мир
Президент Кубы выехал в РФ для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы
Политика
Путин назвал примирение России и Украины вопросом времени
Мир
Фицо раскритиковал угрозы Зеленского гостям парада Победы в Москве
Мир
В Кельне состоялся автопробег в честь 80-летия Победы
Мир
Хуситы сообщили о «военной операции» в отношении аэропорта Бен-Гурион в Израиле
Мир
Пять человек провели более двух суток на крыше самолета после крушения в Боливии
Мир
Сенатор США выступила против финансирования Украины на фоне сделки по ресурсам
Спорт
Россиянин Заборский выиграл ультрамарафон «6 дней Франции»
Мир
Аэропорт в Тель-Авиве закрыли из-за падения осколков ракеты из Йемена
Армия
ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ и предприятия ВПК Украины
Общество
В МВД предупредили о мошенниках под видом военной прокуратуры
Мир
Президент Мексики выступила против размещения войск США в стране

Путин на немецком языке предостерег жителей ФРГ от восхваления нацистов

0
EN
Фото: Global Look Press/Hannes P Albert
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Президент России Владимир Путин на немецком языке предостерег граждан ФРГ от восхваления нацистов. Об этом он рассказал 4 мая, его слова приводятся в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин». 25 лет» телеканала «Россия».

Он прокомментировал высказывания западных политиков, которые пытаются унизить бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, но при этом аплодируют нацистам.

«И чтобы в Германии меня услышали, попробую сказать это даже по-немецки: чем дальше от Шрёдера, тем ближе к Энтони Роту (спикеру канадского парламента. — Ред.), который симпатизирует нацистам», — сказал Путин на немецком языке, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, что экс-канцлера старались отсаживать подальше от ныне исполняющего обязанности канцлера ФРГ Олафа Шольца на официальных мероприятиях, чтобы они не оказались в одном кадре.

По словам Путина, в ФРГ проживает много порядочных людей. Он выразил уверенность, что они его услышат. Президент России также вспомнил, как в сентябре 2023 года канадский парламент устроил восхваления 98-летнему украинскому нацисту Ярославу Гунько.

Открывая прошлое: в Аргентине рассекретили данные о беглых нацистах
Речь идет более чем о 1850 документах, которые касаются самых знаковых фигур Третьего рейха

В сентябре 2023 года 98-летнего Гунько пригласили в парламент Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского. СМИ публиковали фото, на котором эсэсовца приветствуют аплодисментами в парламенте. Затем спикер палаты общин Канады Энтони Рота извинился перед общественностью за инцидент и подал в отставку. Комментируя случившееся, Путин назвал отвратительным публичное чествование нациста.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025