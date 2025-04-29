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Открывая прошлое: в Аргентине рассекретили данные о беглых нацистах

Речь идет о более чем 1850 документах, которые касаются самых знаковых фигур Третьего рейха
Фото: AP Photo
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Власти Аргентины 28 апреля рассекретили документы, касающиеся нацистов, сбежавших в страну после поражения Третьего рейха во Второй мировой войны. Данные были опубликованы на правительственном сайте. Среди документов семь досье, в том числе на главу канцелярии Мартина Бормана и врача Йозефа Менгеле, который проводил эксперименты над узниками концлагерей и получил за это прозвище «Ангел Смерти из Освенцима». Подробнее о рассекреченных данных и судьбе нацистов — в материале «Известий».

Досье на нацистов: какие документы рассекретили в Аргентине

В понедельник, 28 апреля, правительство Аргентины обнародовало ранее засекреченные документы о нацистах. Свое намерение сделать это президент страны Хавьер Милей озвучил еще в марте 2025 года.

Всего было опубликовано более 1850 документов, которые представлены газетными вырезками, справками, телеграммами и различными официальными документами. Всё это собрано в семь досье. Среди имен:

— Адольф Эйхман также известный как «архитектор Холокоста». Он был ответственен за преследование, изгнание и депортацию евреев, следствием чего стала гибель до 6 миллионов человек. В результате операции израильской разведки он был вывезен из Аргентины и казнен;

Нацистский военный преступник Адольф Эйхман в окружном суде Иерусалима. Израиль, 11 декабря 1961 года

Нацистский военный преступник Адольф Эйхман в окружном суде Иерусалима. Израиль, 11 декабря 1961 года

Фото: Getty Images/Bettmann

— Эрих Прибке. Сотрудник гестапо, проживший в Аргентине около 50 лет. В конце концов он был экстрадирован в Италию и осужден за свои преступления, в частности, за участие в массовых убийствах;

— Мартин Борман был главой канцелярии Национал-социалистической немецкой рабочей партии, а также личным секретарем Адольфа Гитлера. Вокруг его смерти было много вопросов — долгое время считалось, что он сбежал из Германии в Южную Америку. Тм не менее, в 1972 году его останки обнаружили в Германии и экспертиза 1998 года окончательно установила, что это был именно Борман. Несмотря на это, версия о его бегстве до сих пор популярна;

Предполагаемый череп Мартина Бормана, найденный в Берлине в 1972 году

Предполагаемый череп Мартина Бормана, найденный в Берлине в 1972 году

Фото: TASS/AP

— Клаус Барби известный также как «лионский мясник» или «палач Лиона». В 1983 году был выдан французским властям, где и предстал перед судом. За преступления был приговорен к пожизненному заключению;

— Эдвард Рошман был комендантом Рижского гетто, а после фильма, в котором его сыграл Максимилиан Шелл, получил прозвище «Рижский мясник». Долгое время он скрывался в Аргентине, однако узнав, что Германия отправила запрос о его выдаче, уехал в Парагвай и прожил там до самой смерти;

Клаус Барби в зале суда во Франции. 1987 год

Клаус Барби в зале суда во Франции. 1987 год

Фото: TASS/AP/Lionel Cironneau

— Вальтер Кучман — сотрудник гестапо, виновный в уничтожении 1500 польских евреев во Львове. Прожил всю жизнь в Буэнос-Айресе, перед судом так и не предстал;

— Анте Павелич, лидер усташей (хорватских фашистов) и верный соратник Гитлера. Многие годы он скрывался в Австрии, Италии, Аргентине и Испании. В эмиграции продолжал политическую деятельность, в том числе основал партию «Хорватское освободительное движение», цель которой было восстановление независимости Хорватии. Умер в 1959 году в Испании.

Важно отметить, что документы, о которых идет речь, были рассекречены ранее указом президента Карлоса Менема № 232/1992. Однако с ними можно было ознакомиться только в специально отведенном помещении Национального архива. Теперь же любой желающий может получить доступ к документам онлайн на сайте правительства страны.

Решение было принято нынешним лидером Аргентины Хавьером Милеем после февральской встречи с представителями Центра Симона Визенталя. По данным Центра, до 10 тыс. нацистов и военных преступников избежали правосудия, скрывшись в Аргентине и других странах.

Что известно об «Ангеле смерти из Освенцима» Йозефе Менгеле

Одним из самых примечательных является досье, собранное на Йозефа Менгеле. Рассекреченные документы показывают, что после падения Третьего рейха он скрывался в городке Висенте-Лопес, недалеко от Буэнос-Айреса.

Заключенные концентрационного лагеря Освенцим. 1941 год

Заключенные концентрационного лагеря Освенцим. 1941 год

Фото: Global Look Press

Пока ведущие международные организации разыскивали Менгеле, чтобы судить за совершенные в годы Второй мировой войны зверства, нацистский врач жил в пригороде столицы Аргентины, причем использовал в том числе и свою собственную фамилию. Среди рассекреченных архивов оказались и собранное полицейскими досье, и вырезки из газет о нем, и отчеты спецслужб.

Справка «Известий»

Менгеле обвиняют в убийстве тысяч людей, кроме того, есть подозрения, что он также руководил преступной деятельностью в Аргентине. На родине его ожидало пожизненное заключение за опыты над узниками Освенцима, однако Аргентина его не выдала, и перед судом он так и не предстал.

Расследование показало, что он въехал в Аргентину 20 июня 1949 года по паспорту, выданному Международным Красным Крестом, на имя итальянца Грегора Хельмута из итальянского региона Тренто. С этим удостоверением он прожил семь лет.

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Фото: TASS/AP
Йозеф Менгеле

Но 26 ноября 1956 года всплывает его настоящее имя: в этот момент Менгеле подал прошение об исправлении своего имени в удостоверении личности. При этом он предъявил свидетельство о рождении, заверенное посольством Германии. Известно, что овдовев, Менгеле снова женился на вдове своего брата, немке Марте Марии Вилль. При этом он усыновил своего племянника Карла-Хайнца.

В том же 1956 году все трое попросили предоставить свидетельство о хорошем поведении (справку о несудимости), чтобы иметь возможность поехать в Чили. Спустя два года он «запросил удостоверение на поездку в Западную Германию».

Среди документов оказалась и статья The Jerusalem Post от 1959 года. Ее заголовок гласил: «Монстр Освенцима обнаружен в аргентинском логове». При этом Германия запрашивала у Аргентины экстрадицию Менгеле, но получила отказ. Аргентинское правительство, согласно документам, «не предприняло никаких действий в этом отношении, ссылаясь на недостатки формы и процедуры».

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