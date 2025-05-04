В Великобритании по обвинению в убийстве ребенка задержали 14 подростков

В Великобритании 14 подростков были задержаны по подозрению в непредумышленном убийстве 14-летнего мальчика. Об этом в субботу, 3 мая, сообщил телеканал Sky News.

Полиция Нортумбрии заявила, что группу детей в возрасте от 11 до 14 лет, среди которых 11 мальчиков и три девочки, задержали после того, как внутри здания недалеко от промышленного парка Фэрфилд было обнаружено тело 14-летнего Лейтона Карра.

Подробностей происшествия телеканал не приводит, подростки остаются под стражей.

«Это чрезвычайно трагический инцидент, в котором, к сожалению, погиб мальчик», — заявила главный инспектор полиции Нортумбрии Луиза Дженкинс.

Ранее, 13 апреля, в США специальные службы подозревают 17-летнего подростка Никиту Касапа в убийстве своих родителей и хищении имущества на сумму более $10 тыс. с целью подготовки покушения на президента США Дональда Трампа. Касапа задержали еще в марте, ему были предъявлены различные обвинения, в том числе за убийства и сокрытие тел.