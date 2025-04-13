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В США подростка заподозрили в убийстве родителей ради покушения на Трампа

ABC: подростка в США заподозрили в убийстве родителей ради покушения на Трампа
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Фото: TASS/EPA/SHAWN THEW
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Американские специальные службы подозревают 17-летнего подростка Никиту Касапа в убийстве своих родителей и хищении имущества на сумму более $10 тыс. с целью подготовки покушения на президента США Дональда Трампа. Об этом 12 апреля сообщил телеканал ABC News со ссылкой на документы федеральных властей.

«Подросток из Висконсина, предположительно, убил своих родителей, чтобы «получить финансовые средства и автономию, необходимые» для убийства президента Дональда Трампа», — говорится в материале телеканала.

Касапа задержали еще в марте, ему были предъявлены различные обвинения, в том числе за убийства и сокрытие тел. При проверке мобильного телефона подростка правоохранителями были найдены материалы нацистского характера, имеющие отношение к оккультной радикальной сатанинской секте «Орден девяти углов» (Order of Nine Angles, ONA и O9A). Кроме того, у Касапа также нашли документы, предположительно, написанные самим подростком, с призывом к покушению на американского лидера и началу революции.

Кроме того, специалисты настаивают на том, что у Касапа могли быть сообщники, с которыми он держал контакт. Подросток купил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) и взрывчатое вещество, чтобы использовать их для покушения.

«Он поддерживал контакты с другими партиями по поводу своего плана убить президента и свергнуть правительство Соединенных Штатов. И он заплатил, по крайней мере частично, за беспилотник и взрывчатку», — приводит телеканал заявление следователей по делу Касапа.

Покушение на Трампа: в экс-президента США стреляли на предвыборном митинге
Политик отделался легким ранением, подозреваемый ликвидирован

Трамп 8 февраля потребовал от Секретной службы предоставить ему «всю информацию» о совершивших покушения на него киллерах. Он также обвинил экс-президента США Джо Байдена в сокрытии информации.

В 2024 году Трамп пережил два покушения. Первое произошло 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании. Политик получил ранение в ухо по касательной. Вторая попытка была совершена 15 сентября: произошла стрельба у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич. Трамп находился в 500 м от места событий. Преступников в обоих случаях задержали.

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