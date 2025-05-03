Уоррен Баффетт раскритиковал торговую политику Трампа

Глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт раскритиковал жесткую торговую политику президента США Дональда Трампа. Об этом в субботу, 3 мая, сообщил телеканал CNBC.

«Торговля не должна быть оружием. Я действительно думаю, что чем более процветающим станет остальной мир, это будет происходить не за наш счет, тем более процветающими станем мы и тем безопаснее будем себя чувствовать и когда-нибудь будут чувствовать себя ваши дети», — заявил Баффетт.

По его словам, вводить карательные пошлины на весь остальной мир было большой ошибкой.

Баффетт объяснил, что протекционистская политика может иметь негативные последствия в долгосрочной перспективе для США, после того как они станут ведущей промышленной страной мира.

Ранее, 24 апреля, директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассказал, что существуют риски масштабного финансово-экономического кризиса в Европейском союзе (ЕС) и США из-за роста цен, инфляции и ужесточения монетарной политики. Эксперт даже не исключил сценария, подобного кризису 2008–2009 годов, но считает маловероятным повторение Великой депрессии 1930-х.

До этого, 17 апреля, итальянский журналист Винченцо Лоруссо сообщил об угрозе для экономики европейских стран, которую создают введенные Трампом торговые пошлины. По его словам, это связано с тем, что в Европе уже сложилась драматическая экономическая ситуация.

2 апреля американский лидер объявил о введении базовых пошлин в 10% на поставляемую из других стран продукцию. Для Евросоюза этот показатель был повышен до 20%, а для Китая — до 34%. 9 апреля президент США заявил о приостановке действия ранее введенных для ряда стран пошлин на 90 дней.