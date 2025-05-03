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Уоррен Баффетт раскритиковал торговую политику Трампа

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Фото: TASS/AP/Nati Harnik
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Глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт раскритиковал жесткую торговую политику президента США Дональда Трампа. Об этом в субботу, 3 мая, сообщил телеканал CNBC.

«Торговля не должна быть оружием. Я действительно думаю, что чем более процветающим станет остальной мир, это будет происходить не за наш счет, тем более процветающими станем мы и тем безопаснее будем себя чувствовать и когда-нибудь будут чувствовать себя ваши дети», — заявил Баффетт.

По его словам, вводить карательные пошлины на весь остальной мир было большой ошибкой.

Баффетт объяснил, что протекционистская политика может иметь негативные последствия в долгосрочной перспективе для США, после того как они станут ведущей промышленной страной мира.

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Ранее, 24 апреля, директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассказал, что существуют риски масштабного финансово-экономического кризиса в Европейском союзе (ЕС) и США из-за роста цен, инфляции и ужесточения монетарной политики. Эксперт даже не исключил сценария, подобного кризису 2008–2009 годов, но считает маловероятным повторение Великой депрессии 1930-х.

До этого, 17 апреля, итальянский журналист Винченцо Лоруссо сообщил об угрозе для экономики европейских стран, которую создают введенные Трампом торговые пошлины. По его словам, это связано с тем, что в Европе уже сложилась драматическая экономическая ситуация.

2 апреля американский лидер объявил о введении базовых пошлин в 10% на поставляемую из других стран продукцию. Для Евросоюза этот показатель был повышен до 20%, а для Китая — до 34%. 9 апреля президент США заявил о приостановке действия ранее введенных для ряда стран пошлин на 90 дней.

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