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В Кремле заявили об ожиданиях РФ от Украины конкретных действий по деэскалации

Песков: РФ ждет от Киева действий, направленных на деэскалацию ситуации в праздничные дни
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Россия ждет от Украины окончательных действий, направленных на снижение уровня напряженности конфликта в праздничные дни. Об этом 3 мая заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналистам.

«Мы, разумеется, будем ждать (от Киева. — Ред.) не двусмысленных, а окончательных заявлений, а главное, действий, направленных на деэскалацию конфликта в праздничные дни», — отметил Песков.

Он также назвал реакцию Украины на объявленное Россией перемирие тестом на готовность к миру. По словам Пескова, неготовность Киева прямо ответить на выдвинутое РФ предложение демонстрирует, что основой идеологии режима является неонацизм.

«Неготовность прямо ответить на сделанные Россией предложения ясно показывает, что идеологической основой сегодняшнего киевского режима является неонацизм и победа над гитлеровской Германией и над коричневой чумой и нацизмом праздником для них, судя по всему, не является», — резюмировал пресс-секретарь президента РФ.

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28 апреля президент России Владимир Путин объявил о перемирии в зоне специальной военной операции с 8 по 11 мая, приуроченном к годовщине Победы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что перемирие к 80-летию Победы является проявлением доброй воли России. По его словам, Путин руководствуется соображениями гуманитарного характера и это подчеркивает готовность страны выйти на мирное урегулирование конфликта.

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