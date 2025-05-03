Российские дипломаты почтили память советских военнопленных в Норвегии

Российские дипломаты возложили цветы на могилы советских воинов, захороненных на территории Норвегии. Об этом в субботу, 3 мая, сообщили в пресс-службе МИД России.

«Дипломаты Посольства почтили память советских военнопленных, расстрелянных нацистами в 1942 году и похороненных в Орёдален <...> Сотрудники российского диппредставительства также посетили захоронение советских военнопленных на кладбище «Nedre Gravlund» в городе Олесунд и возложили цветы», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Там добавили, что в тот же день состоялись возложение цветов к могиле двух советских воинов Александра Калистратова и Ивана Александрова в населенном пункте Гьёвик и советского солдата Василия Карабанова в городе Эльверуме.

Все мероприятия были приурочены к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

1 мая в столице Венесуэлы Каракасе было поднято Знамя Победы гигантских размеров в честь 80-летия Победы в ВОВ. Церемонию посетил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль, министр туризма Летисия Гомес, министр культуры Эрнесто Вильегас, защитник народа Альфредо Руис, а также представители других министерств и ведомств страны.