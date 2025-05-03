Трамп допустил рецессию в США в краткосрочной перспективе

Президент США Дональд Трамп допустил, что Соединенные Штаты столкнутся с рецессией в краткосрочной перспективе. Соответствующее заявление в пятницу, 2 мая, он сделал в интервью телеканалу NBC News.

«Всё может случиться, но я думаю, что у нас будет величайшая экономика в истории нашей страны», — сказал американский лидер, отвечая на вопрос журналиста о потенциальном наступлении рецессии.

Кроме того, Трамп назвал нынешнее состояние экономики США «переходным периодом» и предрек для нее «фантастическое» будущее.

По словам главы государства, следует прислушиваться не к критикам введенных им пошлин, а к тем, кто верит в «величайшую» экономику Соединенных Штатов, эпоха которой наступит через некоторое время.

Ранее, 24 апреля, директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассказал, что существуют риски масштабного финансово-экономического кризиса в Европейском союзе (ЕС) и США из-за роста цен, инфляции и ужесточения монетарной политики. Эксперт даже не исключил сценария, подобного кризису 2008–2009 годов, но считает маловероятным повторение Великой депрессии 1930-х.

До этого, 17 апреля, итальянский журналист Винченцо Лоруссо сообщил об угрозе для экономики европейских стран, которую создают введенные Трампом торговые пошлины. По его словам, это связано с тем, что в Европе уже сложилась драматическая экономическая ситуация.

2 апреля американский лидер объявил о введении базовых пошлин в 10% на поставляемую из других стран продукцию. Для Евросоюза этот показатель был повышен до 20%, а для Китая — до 34%. 9 апреля президент США заявил о приостановке действия ранее введенных для ряда стран пошлин на 90 дней.