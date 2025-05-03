СМИ сообщили об авиаударе Израиля по провинции Хама в Сирии
Израиль нанес авиаудар по северо-западу провинции Хама в Сирии. Об этом 2 мая сообщило Сирийское арабское информационное агентство (SANA) со ссылкой на своего корреспондента.
Уточняется, что воздушный удар пришелся по окрестностям деревни Шата.
О разрушениях инфраструктуры и пострадавших в ходе налета информации не поступало.
В тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о нанесении ударов по целям возле президентского дворца в сирийском Дамаске. Уточняется, что атака была осуществлена на участок земли на территории президентского дворца.
30 апреля сотрудник сил безопасности Сирии погиб в результате удара израильского беспилотника по населенному пункту Сахная в провинции Дамаск. Всего в результате атаки Израиля на населенный пункт Сахная в пригороде Дамаска погибли 13 человек.