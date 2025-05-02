Миротворческие инициативы России вызывают бурную реакцию у киевских властей. Об этом 2 мая заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Он напомнил, что в результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) 1 мая в российских приграничных регионах погибли девять мирных жителей, еще 41 человек пострадал.

«У Киева миротворческие инициативы России вызывают истерику и выливаются в преступления против мирных», — написал Мирошник в своем Telegram-канале.

Посол добавил, что ни одно преступление ВСУ против мирных граждан не останется безнаказанным, как для исполнителей, так и для тех, кто стоит за этими действиями.

Накануне ВСУ нанесли удар по рынку в Алешках Херсонской области. Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что в результате украинской атаки погибли семь человек.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что число погибших в результате атаки возросло до восьми человек, также известно о 20 пострадавших. Она назвала удар ВСУ варварским и бесчеловечным. По ее словам, украинские боевики намеренно произвели обстрелы волнами, чтобы добить пострадавших и помешать работе спасателей.

Зампредседателя правительства региона Серей Черевко уточнил, что в ударе приняло участие около 30 беспилотников. В Алешкинском муниципальном округе был объявлен трехдневный траур.