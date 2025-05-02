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Уиткофф заявил о нежелании занимать пост советника Трампа по нацбезопасности

CNN: Уиткофф не хочет занимать пост советника Трампа по нацбезопасности Уолтца
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Фото: TASS/AP/Matt Rourke
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Специальный посланник американского президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф может заменить Майка Уолтца на посту советника по национальной безопасности, но не хочет этого. Об этом в четверг, 1 мая, сообщила журналист телеканала CNN Алайна Трин со ссылкой на источники.

«Стив Уиткофф сообщил своим близким, что не хочет эту работу», — написала она на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

По словам корреспондента, окружение Уиткоффа усомнилось, что он может быть выбран в качестве замены Уолтцу.

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Об отставке Уолтца и его заместителя Алекса Вонга 1 мая сообщил телеканал Fox News. При этом канал обратил внимание, что еще накануне советник присутствовал на заседании кабинета министров по прошествии 100 дней с инаугурации Трампа. Как пишет газета Politico, возможная замена Уолтца обсуждалась уже несколько недель, получив особый импульс на днях.

После журналист портала Axios Барак Равид заявил, что советник Трампа по нацбезопасности еще не покинул свой пост. Белый дом ситуацию с возможным уходом Уолтца комментировать отказывается.

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