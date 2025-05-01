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СМИ сообщили об уходе Уолтца с поста советника Трампа по нацбезопасности

Fox News: Уолтц ушел с поста советника Трампа по нацбезопасности
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Фото: TASS/EPA/POOL/AL DRAGO
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Майкл Уолтц якобы покинул пост советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности. Об этом 1 мая сообщил канал Fox News со ссылкой на источники.

Указывается, что президентскую администрацию покинули также заместитель Уолтца Алекс Вонг и другие сотрудники совета по нацбезопасности. При этом канал обратил внимание, что еще вчера советник присутствовал на заседании кабинета министров по прошествии 100 дней с инаугурации Трампа.

Как отмечает вещатель, в последние три месяца Уолтц стал частой целью критики со стороны противников Трампа из-за его роли в скандале с добавлением главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга в закрытый правительственный чат с обсуждением ударов по Йемену. Тогда советник Трампа взял на себя полную ответственность за приглашение журналиста.

Как пишет газета Politico, возможная замена Уолтца обсуждалась уже несколько недель, получив особый импульс на днях. По словам источников, знакомых с деталями решения об отставке советника, главным претендентом на должность главы совета по национальной безопасности является спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, курирующий переговоры с РФ, Ираном и палестинским движением ХАМАС.

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О скандальной публикации журнала Atlantic с обсуждением ударов по хуситам администрацией США стало известно 25 марта. Главный редактор журнала Голдберг заявил, что 11 марта он получил запрос на подключение к Signal от пользователя под ником Майкл Уолтц. Через два дня журналист был добавлен в групповой чат под названием «Хуситы малая группа».

Далее, 15 марта, пользователь под ником Пит Хегсет опубликовал сообщение, в котором содержались детали предстоящих ударов по хуситам. Согласно скриншотам, Хегсет отправил информацию о вылете американских истребителей F-18 за 31 минуту до начала миссии. Тогда Трамп отказался увольнять чиновников, замешанных в скандале с Signal, заявив, что всё еще доверяет Уолтцу и Хегсету.

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