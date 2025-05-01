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Репортер Axios опроверг отставку Уолтца с поста советника по нацбезопасности США

Репортер Axios: Уолтц пока не уходил с поста советника по нацбезопасности США
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Фото: REUTERS/Kevin Mohatt
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Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц еще не покинул свой пост. Об этом 1 мая сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на чиновника Белого дома.

«Советник по нацбезопасности Майк Уолтц может покинуть свой пост в ближайшие дни. <...> Чиновник Белого дома сказал мне, что Уолтц еще не ушел в отставку», — написал он в социальной сети X (бывш. Twitter).

Кроме того, как сообщает канал CNN со ссылкой на источники, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, который считается главным претендентом на должность советника по нацбезопасности, не хочет занимать пост советника американского лидера по нацбезопасности. Также в качестве временной замены Уолтцу Белый дом рассматривает кандидатуры госсекретаря Марко Рубио и его заместителя Кристофера Ландау.

Белый дом ситуацию с возможным уходом Уолтца комментировать отказывается.

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Об отставке Уолтца и его заместителя Алекса Вонга сообщил канал Fox News ранее в этот день. При этом канал обратил внимание, что еще накануне советник присутствовал на заседании кабинета министров по прошествии 100 дней с инаугурации Трампа. Как пишет газета Politico, возможная замена Уолтца обсуждалась уже несколько недель, получив особый импульс на днях.

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