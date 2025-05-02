Два человека пострадали в результате нападения на первомайскую демонстрацию в Берлине
В Берлине в результате нападения на первомайскую демонстрацию получили ранения два человека. Об этом 1 мая сообщает газета Bild.
«Один человек получил ножевое ранение, другой, как сообщается, был ранен как минимум одним огнестрельным оружием. Никакой опасности для жизни быть не должно», — уточняет издание.
Сигналы тревоги в полицию и экстренные службы поступили в 20:00 (21:00 мск). По предварительным данным, нападавшие открыли огонь из транспортных средств. После инцидента полицейские объявили в розыск автомобили Golf и Audi.
Впоследствии стражи порядка отчитались о задержании двоих подозреваемых.
«Вскоре после того, как стало известно о нападении, полиция объявила о проведении двух арестов. Где именно были арестованы подозреваемые, неясно. То же самое касается и мотива нападения», — сообщает газета.
Ранее, 13 февраля, в центральном районе Мюнхена серый Mini Cooper на большой скорости врезался в участников забастовки, организованной профсоюзом Verdi. При наезде пострадало не менее 28 человек, некоторых госпитализировали с серьезными травмами. Полиция задержала подозреваемого водителя — по данным издания Bild, им оказался молодой гражданин Афганистана. Премьер-министр Баварии, лидер Христианско-социального союза Маркус Зёдер не исключил, что инцидент с наездом может быть терактом.