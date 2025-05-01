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В порту на севере Германии произошел взрыв

Hamburger Morgenpost: в порту на севере Германии произошел взрыв
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Фото: Global Look Press/Thomas Uhlemann
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Взрыв прогремел в районе порта в общине Тиммендорфер-Штранд на севере Германии. Об этом 1 мая сообщает газета Hamburger Morgenpost.

«Около 13:30 (14:30 мск. — Ред.) в спасательно-координационный центр одновременно поступило большое количество экстренных вызовов. Звонившие сообщили о взрыве», — уточняется в материале.

По данным полиции, в результате происшествия пострадало «большое число людей». На месте работают экстренные службы — полиция, пожарные и спасатели.

Взрыв в порту Шахид-Раджаи в Иране. Что известно

26 апреля произошел взрыв в иранском морском порту Шахид-Раджаи, после которого начался пожар. На следующий день в стране был объявлен трехдневный всеобщий траур в связи с трагедией. Согласно последним данным, число погибших выросло до 70 человек.

Позднее после соответствующего обращения иранских партнеров к президенту РФ Владимиру Путину российской стороной было принято решение об отправке специальных бортов МЧС РФ. Посольство России в Иране 29 апреля заявило, что пожар в порту Бендер-Абасс находится под контролем, его ликвидация ожидается в ближайшее время.

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