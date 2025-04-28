Число жертв взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи выросло до 70

В Иране число погибших в результате взрыва в морском порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас выросло до 70 человек. Об этом 28 апреля сообщило агентство Mehr News Agency.

«Число погибших в результате инцидента возросло до 70 человек», — указано в сообщении.

Отмечается, что работы по расчистке завалов всё еще продолжаются и займут еще не менее 20 дней.

Инцидент в морском порту Шахид-Раджаи произошел 26 апреля. Взрыв нанес повреждения большинству зданий, а также автомобилям. 27 апреля губернатор Хормозгана Мохаммад Ашури объявил трехдневный всеобщий траур в связи с трагедией. Как утверждает газета The New York Times, причиной взрыва стало вещество для производства ракетного топлива.

28 апреля министр внутренних дел Ирана Искандар Момени назвал халатность причиной взрыва в порту. По его словам, в порту также не были серьезно восприняты вопросы безопасности и правила гражданской обороны.