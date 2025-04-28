МВД Ирана назвало причину взрыва в порту Бендер-Аббас

Причиной взрыва в торговом порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас в Ирана стала халатность. Об этом 28 апреля сообщило агентство Tasnim со ссылкой на иранского министра внутренних дел Искандара Момени.

«По словам Момени, министерству внутренних дел стало ясно, что причиной инцидента стали халатность и упущения, а также то, что в порту не были серьезно восприняты вопросы безопасности и правила гражданской обороны», — говорится в публикации.

Уточняется, что виновных в происшествии уже обнаружили. На данный момент идет расследование, добавила «Газета.ru».

Как указывает Tasnim, жертвами взрыва стали 46 человек. Для опознания личностей погибших эксперты используют методы судебно-медицинской экспертизы и ДНК-тесты.

Инцидент в морском порту Шахид-Раджаи произошел в субботу, 26 апреля. Взрыв нанес повреждения большинству зданий, а также автомобилям.

Губернатор Хормозгана Мохаммад Ашури 27 апреля объявил трехдневный всеобщий траур в связи с трагедией. Посольство России в Иране также выразило соболезнования в связи с произошедшим. Как утверждает газета The New York Times, причиной взрыва стало вещество для производства ракетного топлива.