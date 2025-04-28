Реклама
Прямой эфир
Политика
Лавров заявил о недоговороспособности Киева в переговорах по Украине
Общество
В России началась трехдневная рабочая неделя
Мир
Кандидат в президенты Румынии предложил остановить ввоз агропродукции с Украины
Мир
Путин поблагодарил бойцов КНДР за участие в разгроме ВСУ в Курской области
Спорт
Жулину запретили ехать в Пекин на отбор к Олимпиаде-2026 вместе с фигуристами
Общество
Сотрудники ФСБ задержали жителя Приморского края за сбор данных для ГУР Украины
Армия
Российские военные освободили Каменку в Харьковской области
Спорт
Россиянка Александрова вышла в четвертый круг теннисного турнира WTA в Мадриде
Мир
Трамп заявил об отсутствии свободной прессы в CША
Общество
Мишустин призвал повысить долю отечественных жизненно важных лекарств до 90%
Общество
Число госпитализированных после ДТП с автобусом под Владимиром увеличилось до 17
Мир
Раненных при ударе по порту Йемена российских моряков перевезли на лечение в Сану
Мир
В Республике Конго заявили о желании вступить в БРИКС
Политика
Песков заявил о многих совпадениях в позициях РФ и США по урегулированию на Украине
Армия
Экипажи Су-25 поразили живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки «Юг»
Мир
Путин заявил о росте числа сторонников России в мире
Общество
В РФ подготовили план по выявлению трудоспособных неработающих россиян

МВД Ирана назвало причину взрыва в порту Бендер-Аббас

Глава МВД Ирана Момени: взрыв в порту Шахид-Раджаи произошел из-за халатности
0
EN
Фото: REUTERS
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Причиной взрыва в торговом порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас в Ирана стала халатность. Об этом 28 апреля сообщило агентство Tasnim со ссылкой на иранского министра внутренних дел Искандара Момени.

«По словам Момени, министерству внутренних дел стало ясно, что причиной инцидента стали халатность и упущения, а также то, что в порту не были серьезно восприняты вопросы безопасности и правила гражданской обороны», — говорится в публикации.

Уточняется, что виновных в происшествии уже обнаружили. На данный момент идет расследование, добавила «Газета.ru».

Как указывает Tasnim, жертвами взрыва стали 46 человек. Для опознания личностей погибших эксперты используют методы судебно-медицинской экспертизы и ДНК-тесты.

Вышли на слежку: кто стоит за взрывом в «Алых парусах»
Убийство основателя батальона «АрБат» Армена Саркисяна тщательно готовилось, за ним велось наблюдение

Инцидент в морском порту Шахид-Раджаи произошел в субботу, 26 апреля. Взрыв нанес повреждения большинству зданий, а также автомобилям.

Губернатор Хормозгана Мохаммад Ашури 27 апреля объявил трехдневный всеобщий траур в связи с трагедией. Посольство России в Иране также выразило соболезнования в связи с произошедшим. Как утверждает газета The New York Times, причиной взрыва стало вещество для производства ракетного топлива.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025