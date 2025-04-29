Посольство РФ в Иране сообщило о взятии под контроль пожара в Бендер-Аббасе
Пожар в порту Бендер-Абасс находится под контролем, его ликвидация ожидается в ближайшее время. Об этом 29 апреля заявило посольство России в Иране.
«Пламя взято под контроль, режим ЧС с национального понижен до регионального. Можно сказать, что дело идет к финишу», — указано в Telegram-канале диппредставительства.
Сотрудники посольства России в Иране поблагодарили специалистов МЧС РФ за их помощь, подчеркнув, что в трудные времена российское государство всегда поддерживает своих друзей.
Также диппредставительство выразило соболезнования народу и правительству Ирана в связи с произошедшей трагедией.
Пожар в иранском морском порту Шахид-Раджаи произошел 26 апреля в результате взрыва, который нанес повреждения большинству зданий, а также автомобилям. 27 апреля губернатор Хормозгана Мохаммад Ашури объявил трехдневный всеобщий траур в связи с трагедией. Как утверждает газета The New York Times, причиной взрыва стало вещество для производства ракетного топлива. По последним данным, число погибших в результате взрыва выросло до 70 человек.
Позднее после соответствующего обращения иранских партнеров к президенту РФ Владимиру Путину российской стороной было принято решение об отправке специальных бортов МЧС РФ.