США и Украина заключили сделку по природным ресурсам. Что пишут СМИ

Соглашение по украинским природным ресурсам, которое президент США Дональд Трамп продвигал как возможность вернуть средства, затраченные на поддержку Киева, было заключено в ночь на 1 мая. Что пишут зарубежные СМИ о том, как изменилась ресурсная сделка и что она означает для укрепления связей США и Украины — в дайджесте «Известий».

Bloomberg: Ресурсная сделка обеспечит Украине благосклонность Трампа

Подписание соглашения по природным ресурсам между Украиной и США обеспечило гарантии официальным лицам в Киеве, опасавшимся, что президент США Дональд Трамп откажется поддерживать мирные переговоры с Россией. Сделка гарантирует США преимущественный доступ к разработке украинских ресурсов, включая алюминий, графит, нефть и природный газ и является критически важной для укрепления доброй воли Трампа в его стремлении положить конец конфликту.

Bloomberg Хотя конгресс вряд ли предусмотрит для Украины новые деньги сверх уже выделенных, важно, чтобы США продолжили обмен разведданными, который «по сути незаменим», сказал Чарльз Личфилд , заместитель директора Геоэкономического центра Атлантического совета в Вашингтоне

Теперь фокус сместится на переговоры по мирному соглашению. Спецпредставитель Трампа Стив Уиткоф встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве на прошлой неделе, но пока не смог добиться длительного прекращения огня. В Белом доме заявляют, что Трамп все больше разочаровывается в Украине и России из-за отсутствия прогресса по мирному соглашению. Он пригрозил выйти из переговоров, что вызвало обеспокоенность среди союзников Украины. Ресурсная сделка, похоже, возвращает президенту Украины Владимиру Зеленскому и Киеву благосклонность Трампа, по крайней мере, на данный момент.

The New York Times: Новая редакция соглашения оказалась для Украины лучше первоначальной

Администрация Трампа не предоставила немедленной информации о соглашении, и неясно, что оно означает для будущего военной поддержки США Украины. По заявлению министра финансов США Скотта Бессента, соглашение сигнализирует России о том «что администрация Трампа привержена мирному процессу, сосредоточенному на свободной, суверенной и процветающей Украине». Сторонники Украины надеются, что соглашение может заставить Трампа рассматривать страну как нечто большее, чем денежную яму и препятствие на пути к улучшению отношений с президентом России Владимиром Путиным.

The New York Times В Вашингтоне несколько союзников Украины вздохнули с облегчением, назвав сделку заметным улучшением по сравнению с предыдущими версиями и признаком того, что Киев может конструктивно работать с Трампом

По словам бывшего посла США в Киеве Уильяма Б. Тейлора, «американцы приняли многие предложения украинцев», что является «хорошим знаком» для переговоров о прекращении конфликта. Бывший американский чиновник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что администрация Трампа отвергла по крайней мере одну попытку Украины включить четкие гарантии безопасности, такие как продолжение военной помощи США Киеву. Но, по его словам, соглашение послужит важной цели — экономической заинтересованности Трампа в выживании и стабильности страны.

Financial Times: Соглашение между США и Украиной едва не сорвалось

Соглашение, подписанное в Министерстве финансов США, создаст «инвестиционный фонд реконструкции» для Украины. Сделка была заключена после встречи Трампа и Зеленского в Ватикане в прошлую субботу на фоне растущего недовольства Белого дома президентом России Владимиром Путиным. Тем не менее, в последний момент возникло препятствие, которое могло сорвать соглашение: Вашингтон заявил, что Украина отказывается от некоторых своих прежних обязательств как раз в тот момент, когда первый заместитель премьер-министра Украины Юлия Свириденко прибыла в столицу США.

Financial Times Источник, знакомый с позицией США на переговорах с Украиной, сообщил, что окончательные разногласия касаются управления, механизма прозрачности и отслеживания средств

В течение первого десятилетия вся прибыль, полученная фондом, будет реинвестироваться в Украину. Свириденко сказала, что помимо внесения финансовых средств в фонд США могут предложить дальнейшую поддержку, в том числе системы противовоздушной обороны. Фонд «будет управляться совместно», при этом ни одна из сторон не будет играть доминирующую роль. Соглашение не содержит положений о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США, и его реализация позволила странам «расширить свой экономический потенциал за счет равноправного сотрудничества и инвестиций», — добавила она.

The Washington Post: Сделка по полезным ископаемым имеет скорее символическое значение

Формулировка соглашения знаменует собой победу Киева, который ищет конкретных проявлений поддержки со стороны Соединенных Штатов с тех пор, как президент Дональд Трамп вернулся к власти. Последний проект соглашения корректирует несколько ключевых пунктов, против которых возражала Украина: в частности, формулировки, которые могли нарушить законы Европейского Союза, предложив преимущества американским инвесторам.

The Washington Post В настоящее время иностранные инвесторы неохотно идут на значительное расширение проектов по добыче полезных ископаемых на Украине по ряду причин, включая <конфликт>. Трамп не может заставить частные американские компании делать дорогостоящие и потенциально невыгодные инвестиции

Олег Устенко, бывший экономический советник Зеленского, считает, что «Трамп хочет представить это как победу американцев, но не Трамп будет инвестировать, и не США будут инвестировать — нужен частный сектор». Алекс Жак, занимавший должность старшего чиновника по минералам в администрации Байдена, сказал, что развитие новой горнодобывающей промышленности лития или редкоземельных металлов на Украине крайне маловероятно, назвав триллионы долларов в природных ресурсах, заявленные администрацией Трампа, иллюзорными. Украина имеет крупную железорудную промышленность, но проект соглашения, похоже, не включает ее.

Fox News: Сделка обеспечит Украину инвестициями на 10 лет

Киев подписал соглашение, предоставляющее США доступ к редким минералам Украины, продолжая работать с администрацией Трампа в попытке положить конец <трехлетнему конфликту> с Россией. США стремятся получить доступ к более чем 20 видам сырья, которые считаются стратегически важными для их интересов, включая нефть и природный газ. Среди них украинские месторождения титана, который используется в аэрокосмической промышленности, а также урана, применяемого в ядерной энергетике, медицинском оборудовании и оружии.

Fox News Сделка установит равноправное партнерство между двумя странами и продлится 10 лет. Финансовые взносы в совместный фонд будут осуществляться наличными, и только новая военная помощь США будет учитываться в американской доле

Ни одна из сторон не будет иметь большинства голосов, что отражает равноправное партнерство между Украиной и Соединенными Штатами, сказала вице-премьер Украины Юлия Свириденко. Фонд поддерживается правительством США через Международную корпорацию по финансированию развития США. Она сообщила, что по условиям сделки правительство Украины будет определять, какие полезные ископаемые и где будут добываться.

«Общественное»: соглашение потребует изменений в бюджетном кодексе Украины

В ночь на 1 мая Украина и Соединенные Штаты Америки подписали стратегическое соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления и партнерства в сфере критических полезных ископаемых. Украинская доля в Фонде будет формироваться из 50% доходов госбюджета от ренты по новым лицензиям, а также по дополнительным добровольным взносам. США могут вносить вклады как деньгами, так и в виде новой помощи — например, систем ПВО.

«Общественное» По ожиданиям сторон, доходы фонда в первые 10 лет будут реинвестироваться в Украину. Соглашение предусматривает внесение только точечных изменений в бюджетный кодекс и подлежит ратификации Верховной Радой

Средства фонда будут инвестироваться исключительно в Украину — в добычу полезных ископаемых, нефть, газ, инфраструктурные и перерабатывающие проекты. При этом полный контроль над недрами и ресурсами остается за Украиной, как и право определять условия использования национальных ресурсов. Соглашение не предусматривает изменений в процессах приватизации или управлении государственными компаниями — они будут и дальше принадлежать Украине.