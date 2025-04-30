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Политолог назвал преувеличением слова Трампа о первых 100 днях президентства

Политолог Блохин: слова Трампа о результатах первых 100 дней — преувеличение
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Фото: REUTERS/Nathan Howard
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Слова президента США Дональда Трампа о результатах первых 100 дней — преувеличение. Об этом 20 апреля «Известиям» заявил ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

Накануне Трамп, оценивая 100 дней со дня своей инаугурации, заявил, что под его руководством Соединенные Штаты достигли самых масштабных изменений за почти столетие.

По словам политолога, за всего 3 месяца у власти невозможно достичь таких результатов. Их нельзя назвать «самыми масштабными за столетие», добавил эксперт.

«За три месяца можно, по сути, выработать очертания будущих действий. Условно говоря, план создать. Это звучит хорошо с точки зрения журналистики, но в сфере экономических, политических тенденций говорить всё-таки сложно. Это не только в США, а вообще в любой стране», — сказал Блохин.

Политолог напомнил, что во внешней политике Трамп пытается выйти из украинского конфликта с «сохранением лица».

«Второй трек, тоже опять-таки глобальный и масштабный — это усиление эффективности и конкурентоспособности американской экономики. И вот уже в контексте этого направления надо рассматривать и борьбу вот с этой бюрократизацией номенклатуры, вычищение USAID и других организаций», — подчеркнул Блохин.

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Также Трамп пытается добиться отхода от неолиберальной повестки, частью которой были, в частности, пропаганда ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено) и продвижение зеленой повестки, добавил он.

Помимо этого, по словам эксперта, в США образовался серьезный торговый дефицит из-за пошлинной политики Трампа. С ее помощью американский президент пытается сдерживать своих геополитических конкурентов, в первую очередь Китай.

Кроме того, Блохин также прокомментировал желание Трампа добиться контроля над Панамским каналом, Гренландией и Канадой.

«Четвертый момент я бы назвал более масштабной, новой версией доктрины Монро по-трамповски. Если мы посмотрим список жертв, которых Трамп назвал, <…> то это всё западное полушарие. То есть все западное полушарие должно быть, условно говоря, под контролем Соединенных Штатов», — заключил он.

26 апреля газета The New York Times (NYT) опубликовала совместный с Siena College опрос, согласно которому рейтинг одобрения президента составляет всего 42%. При этом 54% респондентов заявили, что Трамп «превышает свои полномочия». По мнению избирателей, американский лидер не понимает проблем их повседневной жизни.

Агентство Reuters и компания Ipsos 22 апреля также попросили население оценить политику американского лидера. Из результатов опроса следует, что три четверти американцев считают, что президент США не должен баллотироваться на третий срок.

20 января, в день инаугурации, Трамп объявил о начале «золотого века Америки». Американский лидер отметил, что его возвращение в Белый дом положит конец периоду кризиса и ознаменует начало новой эры национального успеха.

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