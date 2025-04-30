Названы сроки старта продаж и цена кроссовера «Москвич 8»

Продажи нового семиместного кроссовера «Москвич 8» в России начнутся в середине мая, цены будут начинаться от 2,99 млн рублей. Об этом 30 апреля сообщает «Автопоток» со ссылкой на источник на столичном предприятии.

Канал опубликовал изображения из презентации, в которой озвучены технические характеристики и подробности об оснащении «Москвича 8». Согласно им, кроссовер будет предлагаться в трех комплектациях с безальтернативным 1,5-литровым турбодвигателем (174 л.с.) в сочетании с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Максимальная скорость — 170 км/ч.

На выбор два цвета кузова — черный и белый. Длина автомобиля составляет 4825 мм при колесной базе 2830 мм. В список начального оснащения входят диодная оптика, 19-дюймовые диски, тонировка задних стекол, электрорегулировка передних сидений, подогрев передних и задних сидений, два 12,3-дюймовых экрана, мультимедиа с Apple Carplay и Android Auto, беспроводная зарядка для смартфона, камера заднего вида, передние и задние парктроники, шесть подушек безопасности и прочие опции.

В более дорогих комплектациях «Москвич 8» среди прочего оснащен панорамной крышей с люком, сиденьями с кожаной обивкой и вентиляцией, системой кругового обзора, адаптивным круиз-контролем.

«Москвич 8» станет четвертой моделью возрожденного бренда. Анонс выхода модели на рынок состоялся еще год назад, в апреле 2024-го. Изначально производство и старт продаж планировались до конца того же года.

Накануне сообщалось, что на заводе «Москвич» выпустили несколько сотен кроссоверов «Москвич 5». Модель могут запустить в серийное производство. На предприятии рассказали, что эти автомобили пополнили корпоративный парк «Москвича», где их в реальных условиях тестируют инженеры и испытатели.