Адвокат сообщил об отсутствии претензий к Тлиашиновой по долгу
Коуч Инна Тлиашинова не получала официальную претензию от налоговой о наличии долга. Об этом 29 апреля рассказал ее адвокат Андрей Алешкин в беседе с «Известиями».
«В настоящее время официальные претензии к Тлиашиновой от налоговой мы не получали», — заявил он.
Алешкин уточнил, что проверка его подзащитной уже проводилась осенью 2024 года. Впоследствии акт об этом был оспорен.
«Если бы мы получили результаты от налоговой по результатам второй проверки, мы бы конечно ее обжаловали в арбитражный суд Москвы, но мы планируем это сделать сейчас», — указал он.
27 января на журналистку «Известий» Наталию Графчикову напали на мероприятии «Инна Ленд», которое организовала блогер и коуч Инна Тлиашинова в подмосковном коттедже в Химках. Помощники блогера напали на съемочную группу, стали требовать, чтобы журналисты ушли, оскорбляли, отбирали технику.
После нападения в травмпункте у Графчиковой были зафиксированы множественные ссадины и ушибы верхних и нижних конечностей и травмы головы.
28 января глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела, возбужденного по факту нападения на Графчикову. Как сообщалось, уголовное дело возбудили о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 3 ст. 144 УК РФ). Прокуратура Московской области взяла на контроль расследование нападения.