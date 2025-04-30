Реклама
Прямой эфир
Мир
Экс-офицер ЦРУ отметил сильные позиции РФ в диалоге с США
Мир
Американский эксперт оценила 100 дней Трампа на посту президента
Общество
В Калининградской области мужчину осудили за сотрудничество со спецслужбами Украины
Мир
В Европарламенте рассказали о готовности к контактам с коллегами из РФ
Мир
Генконсульство РФ рассказало о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Турции
Экономика
Экономист Сакс не увидел вреда для КНР и РФ от пошлин Трампа
Мир
В «Роскосмосе» заявили о переговорах для помощи Индии с ее орбитальной станцией
Мир
Латвия запретила Кристине Орбакайте и Горану Бреговичу въезд в страну
Мир
Американский режиссер Стоун заявил о важности дружбы между РФ и США
Мир
В Госдепе заявили о выходе США из переговоров по Украине
Мир
Кортеж израильского премьер-министра Нетаньяху попал в ДТП в Иерусалиме
Общество
ФСБ открыли архивы о самоубийстве Гитлера и последних днях Третьего Рейха
Происшествия
Ребенок подорвался на боеприпасе в Херсонской области
Общество
Путин подписал указ о наименовании аэропорта Волгограда «Сталинград»
Мир
Лавров изложил коллегам из стран БРИКС подходы РФ по украинскому урегулированию
Мир
На границе Индии и Пакистана началась перестрелка
Мир
Боевики убили не менее 14 человек при нападении в штате Борно в Нигерии

Адвокат сообщил об отсутствии претензий к Тлиашиновой по долгу

0
EN
Фото: ТАСС/Вадим Тараканов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Коуч Инна Тлиашинова не получала официальную претензию от налоговой о наличии долга. Об этом 29 апреля рассказал ее адвокат Андрей Алешкин в беседе с «Известиями».

«В настоящее время официальные претензии к Тлиашиновой от налоговой мы не получали», — заявил он.

Алешкин уточнил, что проверка его подзащитной уже проводилась осенью 2024 года. Впоследствии акт об этом был оспорен.

«Если бы мы получили результаты от налоговой по результатам второй проверки, мы бы конечно ее обжаловали в арбитражный суд Москвы, но мы планируем это сделать сейчас», — указал он.

Дробились своего: как VIP-коуч Тлиашинова может прятать свой бизнес
Нападение на журналистку «Известий» привлекло пристальное внимание к методам работы «звездного психолога»

27 января на журналистку «Известий» Наталию Графчикову напали на мероприятии «Инна Ленд», которое организовала блогер и коуч Инна Тлиашинова в подмосковном коттедже в Химках. Помощники блогера напали на съемочную группу, стали требовать, чтобы журналисты ушли, оскорбляли, отбирали технику.

После нападения в травмпункте у Графчиковой были зафиксированы множественные ссадины и ушибы верхних и нижних конечностей и травмы головы.

28 января глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела, возбужденного по факту нападения на Графчикову. Как сообщалось, уголовное дело возбудили о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 3 ст. 144 УК РФ). Прокуратура Московской области взяла на контроль расследование нападения.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025