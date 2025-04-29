На границе Индии и Пакистана началась перестрелка
Армия Пакистана в шестой раз нарушила режим прекращения огня вдоль границы в Джамму в секторе Паргвал в Джамму и Кашмир. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщил телеканал India Today.
Как указали в издании, действия Пакистана привели к ряду карательных мер со стороны Индии. Исламская Республика также закрыла свое воздушное пространство для индийских воздушных судов и приостановила всю торговлю с Нью-Дели.
Перестрелка на границе произошла из-за обострения отношений между странами после теракта в Пахалгаме 22 апреля.
27 апреля министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что страна не планирует начинать военный конфликт против Индии без эскалации. Асиф добавил, что Индия при попытке вторжения в Пакистан или атаки страны встретит «более чем пропорциональный ответ».
Отношения Нью-Дели и Исламабада обострились после теракта 22 апреля недалеко от индийского города Пахалгам на спорной территории Джамму и Кашмир, результате которого погибли 27 мирных жителей. Обе страны закрыли единственную общую открытую сухопутную границу и приостановили действие виз. Нью-Дели также приостановил действие Договора по водам Инда.