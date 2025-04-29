Моди указал на свободу выбора ВС Индии при способе ответа на теракт в Кашмире
Вооруженные силы Индии имеют полную свободу в определении способа, целей и сроков ответа страны на теракт под городом Пахалгам в Кашмире. Об этом 29 апреля сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
«Вооруженные силы имеют полную оперативную свободу в принятии решений о способах, целях и сроках ответа Индии на террористическую атаку в Пахалгаме», — приводит его слова агентство PTI.
Кроме того, Моди выразил полную уверенность в профессиональных возможностях вооруженных сил страны.
27 апреля министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что страна не планирует начинать военный конфликт против Индии без эскалации. Асиф добавил, что Индия при попытке вторжения в Пакистан или атаки страны встретит «более чем пропорциональный ответ».
Отношения Нью-Дели и Исламабада обострились после теракта 22 апреля недалеко от индийского города Пахалгам на спорной территории Джамму и Кашмир, результате которого погибли 27 мирных жителей. Обе страны закрыли единственную общую открытую сухопутную границу и приостановили действие виз. Нью-Дели также приостановил действие Договора по водам Инда.