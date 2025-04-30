Заказчики Москвы заключили более 43 тыс. контрактов с малым и средним бизнесом

В I квартале 2025 года московские заказчики подписали с представителями малого и среднего бизнеса (МСБ) на портале поставщиков более 43,1 тыс. контрактов на сумму почти 11 млрд рублей. Об этом сообщила «Известиям» 30 апреля заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Субъекты малого и среднего бизнеса являются ключевыми контрагентами города и помогают столичным учреждениям закрывать оперативные потребности. За первые три месяца этого года на портале поставщиков с представителями малого и среднего бизнеса заключено более 43 тыс. контрактов на сумму 10,8 млрд рублей — на 12,5% больше объемов за аналогичный период прошлого года», — отметила Мария Багреева.

По ее словам, на субъекты малого и среднего предпринимательства пришлось около 42% от общего объема закупок на портале. Чаще всего московские заказчики приобретали у них строительные, хозяйственные, медицинские, информационно-технологические товары, бытовую технику, средства связи, электронику и оргтехнику, а также услуги по техническому обслуживанию и содержанию столичных объектов. По этим категориям с января по март было подписано порядка 18,3 тыс. контрактов.

Портал поставщиков создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Ежедневно на портале заключают около 1,5 тыс. контрактов.

7 марта в корпорации МСП рассказали «Известиям», что в 2024 году малый и средний бизнес в России привлек рекордные 1,18 трлн рублей благодаря государственной поддержке через Национальную гарантийную систему.