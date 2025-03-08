Личное дело: число ИП в России выросло на 23% за три года

Число индивидуальных предпринимателей в России выросло на 23% за три года. К началу 2025 года количество ИП превысило 4,5 млн. Такой ситуации поспособствовали развитие цифровых сервисов и маркетплейсов, увеличение доходов населения, доступные меры господдержки и уход иностранных компаний из РФ , отмечают эксперты. Сохранится ли популярность ИП в будущем — в материале «Известий».

Всплеск активности

За последние три года в России увеличилось число индивидуальных предпринимателей. Их количество выросло на 23,07%, до 4,5 млн. Об этом свидетельствуют результаты исследования системы проверки контрагентов «Контур.Фокус». За прошедшее время, по данным компании, было открыто 855 437 ИП.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Наиболее популярными видами деятельности среди индивидуальных предпринимателей являются электронная торговля (338 тыс.), грузовые перевозки (214 тыс.) и розничная торговля (134 тыс.) , рассказал «Известиям» заместитель исполнительного директора «Опоры России» Иван Ефременков. Также фиксируется рост числа ИП, имеющих статус самозанятых (за последние три года их количество увеличилось на 380 тыс., до 632 тыс.). При этом число юрлиц за последние три года не только не выросло, но и немного сократилось.

— Мы видим, что растет и развивается в основном микробизнес. В результате вклад малого и среднего предпринимательства (МСП) в ВВП растет не такими высокими темпами, как мог бы. Сейчас доля МСП в ВВП составляет 21,7%, за последние годы она выросла незначительно, — уточняет Ефременков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Общая динамика регистраций субъектов предпринимательства немного замедлилась, что может быть показателем более осознанного выбора между собственным бизнесом и работой по найму, предполагает эксперт проекта «Контур.Фокус» по экономической безопасности бизнеса Антон Яковлев.

Востребованный формат

В целом же рост числа индивидуальных предпринимателей в России не сюрприз, а закономерность, считает председатель Ассоциации развития цифровых интернет-технологий «Арбитех» Владимир Турман. Заметное увеличение количества ИП по сравнению с юридическими лицами можно объяснить развитием молодежного предпринимательства и простотой управления небольшим бизнесом , отмечает Антон Яковлев. Среди других причин он выделяет рост доходов населения, что приводит к развитию сферы услуг, а также активное вовлечение в предпринимательство благодаря специальным курсам.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Существенное влияние на открытие новых ИП оказали цифровые технологии. Маркетплейсы и цифровые сервисы позволяют запустить бизнес буквально за несколько дней , что сделало предпринимательство более доступным для граждан, полагает Турман. Использование цифровых платформ упрощает не только сам процесс ведения дел, но и поиск клиентов, маркетинг, бухгалтерию , уточняет ведущий юрист компании «Легис Веритас» Диана Суворова.

Особую роль среди факторов, способствующих росту числа индивидуальных предпринимателей в России, играют меры государственной поддержки , указывает член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

— Действующие программы субсидирования, налоговые льготы и облегченные процедуры регистрации делают открытие собственного бизнеса доступным для широкого круга граждан, — подчеркивает парламентарий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Увеличению числа новых ИП способствуют введенные в последние годы гранты на развитие предпринимательства, специальные налоговые режимы (например, упрощенная система налогообложения и патентная система), а также программы льготного кредитования.

Еще один важный фактор, по словам Говырина, — уход иностранных компаний с российского рынка, приведший к образованию новых ниш, которые активно заполняют отечественные предприниматели.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В целом с экономической точки зрения рост числа ИП — это позитивный тренд, убеждена Диана Суворова. Малый бизнес создает рабочие места, поддерживает конкуренцию и способствует наполнению бюджета налогами. Однако такая предпринимательская активность может быть одной из причин кадрового голода в стране , что сказывается и на снижении экономической эффективности предприятий, предупреждает Яковлев.

Женский вопрос

Главная тенденция последних лет, на которую обращается внимание в исследовании «Контур.Фокуса», — увеличение числа регистраций ИП женщинами. В общем счете их число всё еще уступает мужчинам, но постепенно растет.

В наибольшей степени женское предпринимательство развито в Москве (44 398), Московской области (35 417) и Краснодарском крае (27 831). В топ-5 по количеству регистраций бизнеса женщинами входят Санкт-Петербург (20 704) и Республика Татарстан (14 586). Среди регионов также можно выделить Башкортостан, Свердловскую, Ростовскую, Челябинскую и Самарскую области.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Больше всего среди женщин популярна розничная торговля (кроме продажи автомобилей и мотоциклов). Количество регистраций женщинами ИП по этому направлению в 2024 году составило 190 610.

Часто женщины занимаются предоставлением услуг (32 984 ИП) и операциями с недвижимым имуществом (25 119). В пятерку наиболее популярных у женщин направлений работы входят деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта (включая организацию перевозок пассажиров по автомобильным дорогам и железнодорожным путям) и предоставление продуктов питания и напитков (в том числе продажа еды в местах общественного питания, ресторанах самообслуживания, с доставкой и в качестве кейтеринга).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Небольшой разрыв между количеством мужчин и женщин, сохранившийся в индивидуальном предпринимательстве, связан с традиционными установками, сложившимися в обществе, считает Владимир Турман. Существующее распределение семейных обязанностей приводит к тому, что женщины вынуждены совмещать предпринимательскую деятельность с заботой о семье, что усложняет ведение бизнеса, особенно на первых этапах, указывает экономист, директор сервиса «Купец CRM» Анна Анисимова.

— Доступ к финансированию также играет значительную роль: хотя формально кредитные программы доступны на равных условиях, женщины могут сталкиваться с барьерами, связанными с восприятием их бизнес-инициатив инвесторами и кредитными организациями, — дополняет собеседница «Известий».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Влияет на гендерный состав предпринимателей и выбор сфер деятельности, уточняет эксперт. Женщины чаще регистрируют ИП в областях, требующих высокой вовлеченности и личного контакта с клиентами, таких как образование, сфера услуг и здравоохранение, тогда как более капиталоемкие отрасли, такие как строительство, логистика или IT, остаются преимущественно мужскими.

Но уже сейчас гендерное разделение бизнеса постепенно идет к равномерному соотношению сторон, подчеркивает Антон Яковлев. В последние годы женщины активно осваивают новые направления коммерческой деятельности, что свидетельствует об отходе от стереотипа о том, что бизнес — это мужское дело.

— Со временем все существующие различия могут сгладиться за счет роста числа успешных ролевых моделей, программ наставничества и усиления институциональной поддержки для женщин-предпринимателей , — уверена Анисимова.

Высокая конкуренция

Число индивидуальных предпринимателей в 2025 году продолжит расти, ожидает Иван Ефременков. За январь текущего года, в частности, в реестре МСП прибавилось около 30 тыс. ИП. В первую очередь дальнейшего увеличения количества индивидуальных предпринимателей можно ждать в сферах торговли, услуг и логистики , полагает Алексей Говырин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Рост будет наблюдаться до тех пор, пока сохраняются покупательский спрос и поддержка государства , считает Владимир Турман. Однако важно понимать, что регистрация ИП не гарантирует, что бизнесмену удастся «удержаться на плаву».

— Без грамотной маркетинговой упаковки бизнеса, без уникального торгового предложения и внеконкурентной бизнес-стратегии многие просто «сгорят» в конкурентной гонке. В кризис выживут только те, кто умеет продавать, создавать ценность и выделяться. Остальные рискуют остаться в статистике закрытых ИП, — убежден эксперт.

Устойчивость нового бизнеса остается ключевым вопросом в случае тенденции на открытие новых ИП, подтверждает Диана Суворова. Однако наметившийся в предыдущие три года тренд, скорее всего, продолжится и в 2025 году, поскольку государство заинтересовано в развитии малого бизнеса, а экономическая ситуация подталкивает людей к самостоятельному заработку.