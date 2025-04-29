Путин предложил создать комиссию по сохранению памяти о ВОВ

Президент РФ Владимир Путин на форуме Союзного государства «Великое наследие — общее будущее» 29 апреля предложил создать при парламентском собрании России и Белоруссии комиссию по сохранению исторической памяти для защиты правды о Великой Отечественной войне (ВОВ).

«Предлагаю создать при парламентском собрании комиссию по сохранению исторической памяти, учитывая авторитет и влияние парламентариев наших государств», — заявил он.

Главной задачей он назвал консолидацию общественных и политических сил, граждан двух государств вокруг совместных проектов, направленных на защиту исторической правды о Великой Отечественной и Второй мировой войнах, а также о подвигах советского народа.

В работу комиссии глава государства призвал вовлечь ведущих экспертов и историков двух государств. По словам Путина, и в РФ, и в Белоруссии, и в других странах всегда будут помнить уроки ВОВ.

Ранее в этот день Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко посетили мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Они почтили память защитников Сталинграда и возложили венки к Вечному огню в Зале воинской славы и цветы к могиле военачальника Василия Чуйкова.