Путин и Лукашенко посетили мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы»
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко посетили мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Об этом 29 апреля сообщили в пресс-службе Кремля.
Главы государств почтили память защитников Сталинграда и возложили венки к Вечному огню в зале Воинской Славы и цветы к могиле маршала, дважды Героя Советского Союза Василия Чуйкова.
Уточняется, что торжественную церемонию провели в преддверии 80-летия победы в Великой Отечественной войне.
В Кремле 27 апреля подтвердили участие Лукашенко в праздновании Дня Победы в Москве. Помимо него, в торжественных мероприятиях примут участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и представители других государств.